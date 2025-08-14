Умерла блогер Ната Лайм: что известно и почему звезда YouTube исчезла с экранов

Когда-то ее видео собирали миллионы просмотров, но несколько лет назад Ната Лайм исчезла из публичного пространства. Теперь стало известно о ее смерти в 31 год.

РБК-Украина рассказывает, что известно о жизни и смерти блогера.

Ната Лайм умерла: что известно

В сети появилось фото, на котором изображена могила блогера с датой смерти - 29 апреля 2025 года. Родные официально не комментировали причины.

Известно о трагическом случае, в частности об этом заявил друг и коллега Наты, блогер Евгений Белозеров.

"К сожалению, Ната Лайм больше не с нами. В это трудно поверить. Она всегда была добрым, светлым и искренним человеком. Иногда по-детски наивным - и именно это притягивало к ней миллионы людей", - поделился он.

Как выглядит могила Наты Лайм (скриншот)

По его словам, о трагедии знали только родные, ведь Ната в последние годы сознательно отошла от публичности.

"Я хочу, чтобы вы запечатлели в памяти все теплые воспоминания, которые она дарила своими видео. Наташи будет очень не хватать. Но свет, который она несла, будет жить в сердцах всех, кто ее знал", - добавил он.

Как погибла блогер

В сети "гуляет" якобы скриншот переписки с мужем девушки Артемом Любаренко, в котором тот заявляет, что Ната совершила самоубийство.

Пользователи предположили, что она долгое время не выходила на связь из-за депрессии, которая возникла после разрыва отношений с любимым. Однако официального подтверждения этому нет.

Позже Белозеров указал в комментариях, что Лайм выпала с балкона, в результате чего погибла.

"Случайно или намеренно, знает только Наташа", - отметил он.

Женя Белозеров о гибели Наты Лайм (скриншот)

Что известно о Нате Лайм

Девушка прославилась благодаря остроумным скетчам и видео, которые собирали миллионы просмотров на YouTube.

Она вела два канала, собрав более двух миллионов подписчиков. Пользователи ценили ее чувство юмора и искренность.

Однако уже в 2021 году блогерша уменьшила публичность, редко публикуя публикации в соцсетях.

Ната Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)