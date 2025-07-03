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Умер звезда фильмов Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла" Майкл Мэдсен

Четверг 03 июля 2025 21:57
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Умер звезда фильмов Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла" Майкл Мэдсен Актеру было 67 лет (фото: instagram.com/michaelmadsenofficial)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Американский актер Майкл Мэдсен, известный ролями дерзких негодяев, ушел из жизни 3 июля в возрасте 67 лет.

РБК-Украина со ссылкой на NBC Los Angeles рассказывает, что известно о смерти актера и его жизни.

Что известно о смерти Майкла Мэдсена

Актера нашли мертвым рано утром в четверг в его доме в Малибу, о чем сообщили представители и местные власти. Он ушел из жизни в результате остановки сердца. Ему было 67 лет.

Последнее сообщение Майкла в Instagram было опубликовано 8 марта. Тогда он поделился, что украсил обложку известного журнала и стал лицом бренда сигар.

Представители звезды также сообщили, что последние два года он плодотворно работал над новыми фильмами и готовился к выпуску кулинарной книги.

Майкл Мэдсен: что известно о жизни и карьере

Родился 25 сентября 1957 года в Чикаго в семье пожарного и кинорежиссера. Свою профессиональную карьеру начал в театре "Степной волк", где учился под руководством Джона Малковича.

Сначала играл небольшие роли в фильмах 1980-х годов. Впоследствии прорвался к славе благодаря работе в первом громком триллере Тарантино "Бешеные псы". Роль садиста и любителя стрелять принесла ему звание одного из величайших злодеев в истории кино.

Голос Мэдсена, жесткая манера игры и харизма сделали его иконой жанра криминальной драмы.

Еще одной работой, которая принесла популярность, стала лента "Убить Билла-2". Там он воплотил бывшего наемного убийцу, который оказался на низкооплачиваемой работе вышибалы.

Среди других известных работ - "Тельма и Луиза", "Освободите Вилли", "Дони Браско", "Город грехов" и "Омерзительная восьмерка".

Мэдсен был женат трижды. У него шестеро детей. Один из сыновей, Хадсон, покинул мир в результате самоубийства в 26-летнем возрасте несколько лет назад.

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