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В Киеве попрощались с Юрием Фелипенко: трогательная речь жены и фото

Четверг 19 июня 2025 15:37
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В Киеве попрощались с Юрием Фелипенко: трогательная речь жены и фото В Киеве попрощались с Юрием Фелипенко, который погиб на войне (фото: instagram.com/y.felipenko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В пятницу, 19 июня, в Киеве провели в последний путь актера театра и кино Юрия Фелипенко, который погиб на фронте. Во время церемонии прощания жена воина Екатерина Мотрич выступила с эмоциональной речью.

Как прощались с актером и какие важные слова сказала ведущая проекта "Эбаут", пишет РБК-Украина.

Где проходила церемония прощания

Сначала прощание происходило в 11:00 в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Именно там работал и приобретал популярность актер.

Провожали Юрия родные, друзья, коллеги и просто неравнодушные украинцы. Выстроилась целая очередь - было более 100 человек.

В 13:30 церемония продолжилась в Михайловском Златоверхом соборе, где каждый желающий мог почтить память воина.

Среди известных лиц прощание посетили Наталка Денисенко, которая еще в начале дня поделилась об этом у себя в блоге, Максим Девизоров, Сергей Кисель, Юрий Высоцкий, Богдан Бенюк и другие.

Похоронили Юрия на Берковецком кладбище.

Трогательные слова жены актера

Во время похорон Екатерина обратилась к украинцам с важным посланием. Этими словами поделился юрист Евгений Пронин у себя в Instagram.

"Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России мы сейчас все вынуждены быть здесь", - сказала она.

В Киеве попрощались с Юрием Фелипенко: трогательная речь жены и фотоРечь Екатерины Мотрич (фото: instagram.com/pronin_law_you)

Юрий Фелипенко погиб: что известно

О гибели актера сообщила его жена 15 июня. В апреле 2024 года он добровольно вступил в ряды ВСУ. Служил в батальоне "Ахиллес" 92-й ОШБр.

Смерть актера стала ударом для его друзей и коллег. Они эмоционально отреагировали на трагедию.

Краткая биография Фелипенко

Родился 8 мая 1993 года в Запорожье.

В 2016 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Работал в театре на Подоле, где сыграл более 20 ролей, и активно снимался в сериалах.

Среди его известных работ участие в таких проектах, как "Отдел 44", "Что делает твоя жена", "Цвет страсти" и "Обещание Богу".

В июне 2024 года женился на ведущей YouTube проекта "Ебаут" Екатерине Мотрич.

Юрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

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При написании материала были использованы следующие источники: сайты Суспільне, OBOZ, Instagram-аккаунт Евгения Пронина.

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