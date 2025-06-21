Несмотря на запрет: группа Imagine Dragons креативно поддержала Украину в Будапеште (видео)
На концерте Imagine Dragons в Будапеште организаторы запретили группе использовать украинскую символику. Но несмотря на это музыканты нашли креативный способ, как поддержать Украину.
Как Imagine Dragons продемонстрировали свою поддержку - узнайте в материале РБК-Украина.
Что известно о запрете
Традиционно Imagine Dragons на своих концертах поднимают украинский флаг в поддержку народа, который борется за свободу и независимость.
Однако в Венгрии организаторы запретили показывать любую украинскую символику, как зрителям, так и артистам.
Как отреагировали Imagine Dragons
Музыканты не растерялись и нашли другой формат для выражения своей позиции.
Так, зал в Будапеште взорвался сине-желтыми конфетти, которые были запущены со сцены.
Этот момент мгновенно разлетелся в соцсетях и вызвал шквал положительных эмоций, особенно среди украинских фанов коллектива.
Как отреагировали в сети
Пользователи были в восторге от такого жеста музыкантов. Они поблагодарили за поддержку и раскритиковали всех, кто запрещает
- "В Венгрии попросили не вывешивать украинский флаг на сцене. Поэтому они засыпали небо сине-желтым конфетти. Заполнили сцену украинским дымом. И играли от души в наших цветах".
- "Просто лучшие, спасибо за поддержку".
- "Imagine dragons, вы моя любовь, и это будет первый иностранный концерт в Украине, который я обязательно посещу!"
- "Невероятно ценно прийти на концерт и увидеть такую поддержку".
- "Это просто до слез".
- "Аж внутри все сжалось от увиденного и слезы на глазах".
Что известно о Imagine Dragons и их поддержке
Американская попрок-группа была создана в 2008 году в Лас-Вегасе.
В состав входят вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи и ударник Дэн Платцман.
Среди известных хитов - "Radioactive", "Demons", "Thunder", "Believer", "Whatever It Takes" и другие.
Еще с начала полномасштабного вторжения коллектив последовательно выражали солидарность с Украиной.
Они неоднократно разворачивали украинский флаг на сцене во время концертов и выражали слова поддержки.
В частности Imagine Dragons стали амбассадорами платформы UNITED24, которая занимается поддержкой Украины.
Также сняли в Украине клип на песню Crushed. В нем они рассказали историю 14-летнего Саши из Николаевской области, село которого было оккупировано и уничтожено россиянами.
После освобождения Новогригорьевки группа помогла восстановить его дом, а на одном из концертов пригласила парня на сцену.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram UNITED24, комментарии пользователей в X и Threads.