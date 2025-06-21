ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Несмотря на запрет: группа Imagine Dragons креативно поддержала Украину в Будапеште (видео)

Суббота 21 июня 2025 18:36
UA EN RU
Несмотря на запрет: группа Imagine Dragons креативно поддержала Украину в Будапеште (видео) Imagine Dragons запретили использовать украинскую символику (фото: instagram.com/imaginedragons)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

На концерте Imagine Dragons в Будапеште организаторы запретили группе использовать украинскую символику. Но несмотря на это музыканты нашли креативный способ, как поддержать Украину.

Как Imagine Dragons продемонстрировали свою поддержку - узнайте в материале РБК-Украина.

Что известно о запрете

Традиционно Imagine Dragons на своих концертах поднимают украинский флаг в поддержку народа, который борется за свободу и независимость.

Однако в Венгрии организаторы запретили показывать любую украинскую символику, как зрителям, так и артистам.

Как отреагировали Imagine Dragons

Музыканты не растерялись и нашли другой формат для выражения своей позиции.

Так, зал в Будапеште взорвался сине-желтыми конфетти, которые были запущены со сцены.

Этот момент мгновенно разлетелся в соцсетях и вызвал шквал положительных эмоций, особенно среди украинских фанов коллектива.

Как отреагировали в сети

Пользователи были в восторге от такого жеста музыкантов. Они поблагодарили за поддержку и раскритиковали всех, кто запрещает

  • "В Венгрии попросили не вывешивать украинский флаг на сцене. Поэтому они засыпали небо сине-желтым конфетти. Заполнили сцену украинским дымом. И играли от души в наших цветах".
  • "Просто лучшие, спасибо за поддержку".
  • "Imagine dragons, вы моя любовь, и это будет первый иностранный концерт в Украине, который я обязательно посещу!"
  • "Невероятно ценно прийти на концерт и увидеть такую поддержку".
  • "Это просто до слез".
  • "Аж внутри все сжалось от увиденного и слезы на глазах".

Что известно о Imagine Dragons и их поддержке

Американская попрок-группа была создана в 2008 году в Лас-Вегасе.

В состав входят вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи и ударник Дэн Платцман.

Среди известных хитов - "Radioactive", "Demons", "Thunder", "Believer", "Whatever It Takes" и другие.

Еще с начала полномасштабного вторжения коллектив последовательно выражали солидарность с Украиной.

Они неоднократно разворачивали украинский флаг на сцене во время концертов и выражали слова поддержки.

В частности Imagine Dragons стали амбассадорами платформы UNITED24, которая занимается поддержкой Украины.

Также сняли в Украине клип на песню Crushed. В нем они рассказали историю 14-летнего Саши из Николаевской области, село которого было оккупировано и уничтожено россиянами.

После освобождения Новогригорьевки группа помогла восстановить его дом, а на одном из концертов пригласила парня на сцену.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram UNITED24, комментарии пользователей в X и Threads.

Читайте LITE в Google News
Будапешт Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Жизнь
На западе до +23, а на остальных территориях возможны дожди: прогноз погоды на сегодня
На западе до +23, а на остальных территориях возможны дожди: прогноз погоды на сегодня