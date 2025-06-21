"Я очень их люблю". Святослав Вакарчук впервые показал сына и дочь (фото)
Вокалист Океан Эльзы Святослав Вакарчук растрогал сеть редким фото своих детей. Артист показал сына Ивана и дочь Соломию.
Как выглядят дети артиста и что он о них говорит, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Вакарчука.
Трогательное сообщение музыканта появилось в дни, когда его дети праздновали дни рождения. Его сыну Ивану 19 июня исполнилось 4 года, а дочери Соломийке 21 июня - 3 года.
"Я очень их люблю и каждую минуту жизни вдохновляюсь ими", - прокомментировал он фото.
Дети Святослава Вакарчука (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
В заметке лидер группы "Океан Эльзы" откровенно рассказал, что помогает ему выстоять в условиях длительного стресса на фоне полномасштабной войны. Это в частности семья, музыка и поездки на фронт.
"О музыке в моей жизни за меня говорят мои песни. О выступлениях на фронте, которых уже было более трехсот, достаточно часто рассказываю сам. В эти дни есть повод рассказать немного о своем самом дорогом сокровище (детей - ред.)", - пояснил он.
Святослав добавил, что больше всего желает, чтобы все украинские дети, в том числе Иван и Соломия, никогда не знали слова война.
"В эти праздничные для нашей семьи дни просто хочу пожелать, чтобы и Ивасик, и Соломийка, как и все наши украинские дети, когда вырастут, никогда не знали слова война. Чувствую: именно это сейчас - самое главное пожелание. Оно ведет вперед. Оно мотивирует. Оно дает силы. За это и стоим. И выстоим", - резюмировал он.
Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Как отреагировали в сети
Подписчики обрадовались возможности увидеть детей любимого исполнителя. Не секрет, что он крайне редко говорит о личной жизни. Они засыпали папу поздравлениями и теплыми пожеланиями.
- "Искренние поздравления всей семье. Замечательное пожелание, верим и делаем, чтобы осуществилось! С праздниками вас! Многая и Благая лета".
- "Замечательное фото! Замечательные слова! Здоровья и мирного неба над головой Вашим деткам! И всем детям Украины".
- "Пусть растут здоровыми и счастливыми под мирным небом".
- "Поздравления маленьким Именинникам! Пусть растут крепкие и счастливые под безопасным небом!"
- "Лучшее ваше творение!"
- "Солнышки маленькие. Пусть будут счастливы!"
- "Ооооооооо детки Святослава. Поздравляем с именинницей".
Что известно о личной жизни Вакарчука
Музыкант тщательно скрывает семью от внимания публики. О том, что он впервые стал отцом стало известно в 2021 году. Тогда у него родился сын. А уже через год появилась и дочь.
Кто стал избранницей Святослава, официально не объявлено. Сам он не рассказывает о своих отношениях. В сети ходили слухи, что это продюсер Евгения Яцута.
Ранее Вакарчук был в отношениях с Лялей Фонаревой. Пара развелась летом 2021 года после 20 лет совместной жизни. У них не было своих детей, однако артист любил как свою дочь партнерши Диану.
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