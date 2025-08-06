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"Привет, Украина!": актеры "Уэнсдей" обратились к украинцам в промо нового сезона

Среда 06 августа 2025 14:24
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"Привет, Украина!": актеры "Уэнсдей" обратились к украинцам в промо нового сезона Кадр из сериала "Венздей"
Автор: Иванна Пашкевич

6 августа на платформе Netflix состоялась премьера второго сезона популярного сериала "Уэнсдей", сочетающего атмосферу ужасов и мистики. По случаю релиза главная звезда шоу, американская актриса Дженна Ортега, обратилась непосредственно к украинской аудитории и пригласила присоединиться к просмотру нового сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную Instagram-страницу Netflixua.

Так, в кадре 22-летняя Дженна появилась в стилизованном темном образе - в кожаном платье и с волосами, собранными в пучок.

"Привет, Украина! "Невермор" зовет. Больше монстров, больше тайн, еще больше мрака. "Уэнсдэй" 2 сезон уже доступен на Netflix", - сказала артистка.

Еще один герой Рич (Виктор Доробант), который в сериале является буквально правой рукой Уэнсдей, тоже записал персональное обращение к украинцам.

"Привет, Украина", - сказал Виктор, и добавил: "Этот сезон будет еще более мрачным и непредсказуемым".

Видео вызвало активный отклик у украинских зрителей. В комментариях многие делились эмоциями, в частности тем, что упоминание об Украине вызвало "мурашки по телу".

К слову, подобные обращения подготовили и для других стран. Такой подход стал частью промокампании создателей, которые решили персонализировать промо и привлечь глобальную аудиторию.

Напомним, сейчас на Netflix доступны первые четыре эпизода второго сезона "Уэнсдей".

Завершающие серии зрители увидят 3 сентября. Как обещают авторы, новый сезон глубже раскроет историю семьи Аддамсов и представит еще больше загадочных событий.

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