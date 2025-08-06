На Netflix вышла первая часть 2 сезона "Уэнсдей": первые оценки критиков

После полуторагодичной паузы "Уэнсдей" снова на экранах. Стриминговый сервис Netflix представил первую часть второго сезона популярного сериала - и поклонники сразу бросились к просмотру. Продолжение приключений дочери из семьи Аддамсов в интерпретации Дженны Ортеги уже получило первые оценки от критиков.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина .

Дженна Ортега снова в центре внимания

Отдельные рецензии, например от The Telegraph, подчеркивают, что Дженна Ортега остается идеальной Уэнсдей Аддамс.

Ее взгляд "как алмазное сверло", а нахмуренное выражение лица - "от которого кровь замерзает даже в жару".

Кадр из сериала "Уэнсдей 2"

Издание также называет сериал "убийственно приятным" и отмечает режиссуру Тима Бертона, который снова присоединился к созданию сериала, а также блестящее возвращение Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луиса Гусмана (Гомес) и Кристофера Ллойда (репетитор из Невермора).

Настоящим открытием стала Джоанна Ламли в роли бабушки Хестер Фрамп - химия между ее персонажем и Зета-Джонс, по словам обозревателей, "трескучая".

Кадр из сериала "Уэнсдей 2"

Сюжет, герои и слишком много всего

Однако Collider отмечает, что сериал порой "затягивает", а из-за большого количества новых персонажей старым героям не хватает времени на экране.

Например, Энид - бывшая "правая рука" Уэнсдей - во втором сезоне отошла на второй план.

И хотя новички - Стив Бушеми, Билли Пайпер и Тандиве Ньютон - хорошо справляются со своими ролями, сюжетная насыщенность иногда вредит драматургии.

Кадр из сериала "Уэнсдей 2"

Также Collider обращает внимание на углубление мифологии шоу, в частности сюжетную линию психиатрической клиники Уиллоу-Хилл и взаимодействия Нормов и Изгоев.

Отношения Уэнсдей и Мортиши - главная эмоциональная линия

Отдельное внимание критики уделили развитию отношений между Уэнсдей и ее матерью Мортишей.

"Их напряжение, конфликт и совместные сцены стали эмоциональным центром сезона. И хотя Уэнсдей отказывается редактировать свой роман и борется с новыми способностями, Мортиша пытается ее защитить - и это настоящая драма о поколении и бремени наследственности", - пишет Collider.

Кадр из сериала "Венздей 2"

Визуально - безупречно, но "слишком много поваров"

Издание Looper хвалит новые декорации и художественное оформление сезона, которые "вывели шоу на новый уровень".

В то же время критики признают: сезон перенасыщен событиями и персонажами, что создает ощущение "хаотичного шоу".

Особенно едко упоминается судьба некоторых персонажей: "Шериф Галпин умирает, и его некому оплакивать".

Несмотря на мелкие недочеты, большинство критиков соглашаются - второй сезон "Уэнсдей" достойно продолжил историю.

Сериал сохранил готическую атмосферу, характерный юмор и не боится рисковать.

А финальная часть сезона, которая выйдет уже 6 сентября 2025 года, обещает еще больше жутких открытий.