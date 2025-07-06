"Просто вау": Сумская взбудоражила сеть откровенными кадрами без капли "фотошопа"

Актриса Ольга Сумская поделилась архивными кадрами, которые ей очень нравятся. На них звезда позирует в очень откровенном образе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Сумской.
Актриса показала кадры фотосессии, которая состоялась еще 17 лет назад. На ней Сумская позировала в серебристом корсете и высоких сапожках на каблуках.
В те годы откровенные образы привлекали больше внимания, ведь не все решались раздеваться перед камерой. И, как заметно на фото, Сумская чувствовала себя уверенно.
"Одна из моих любимых фотосессий! Французский фотограф украинского происхождения Юрий Балак, 2008 год", - рассказала актриса.
При этом Сумская отметила, что на фото вообще нет "фотошопа". Сейчас, когда даже для обычных селфи используют фильтры, такое представить трудно.
Архивные фото поразили пользователей. Они не жалели комплиментов и написали:
Актриса часто делится новыми фото. Звезда делает "честные" селфи и не злоупотребляет фильтрами. В свои 58 лет Сумская может похвастаться как хорошей фигурой, так и красотой, которая не боится возраста.
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