Против блогерши Мандзюк открыли уголовное дело: что ей грозит и как отреагировали в сети

Почему Гончаренко пожаловался на Мандзюк

Скандальный депутат месяц назад написал заявление на блогера за ее ответ на комментарий в соцсетях. В середине июля в одном из сообщений она в очередной раз подчеркнула негативное отношение ко всему русскому.

Однако наибольшее обсуждение вызвали сказанные в комментариях слова об "избиении русскоязычных детей".

"Мои дети могут и отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?" - написала тогда она.

Народный депутат раскритиковал инфлюенсершу, а затем обратился в правоохранительные органы.

Письмо-подтверждение об открытии дела (t.me/oleksiihoncharenko)

В чем обвиняют Мандзюк и как она отреагировала

Как стало известно, против нее открыли дело по ст. 161 УКУ - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

"Я не знаю, как это пророссийское животное оказалось в ВР, не знаю, какой "народ" он там представляет, потому что точно не украинский. Но знаю одно, что он и ему подобные десятилетиями уничтожают украинское пространство российским смрадом!" - ответила на уголовное дело блогерша.

Она раскритиковала заявителя, назвав его пророссийским, и заявила, что ее семья постоянно подвергается угрозам и травле из-за проукраинской позиции.

"Государство ни разу не защитило меня и моих детей от этого! Не нашло тех, кто угрожал мне или моим детям, но сегодня это самое государство решило открыть на меня уголовное производство! И за что? За то, что мои дети (6 и 9 лет), у которых папа воюет с русскими, воспринимают русскоязычных людей как угрозу..." - отметила она.

Муж Мандзюк защищает страну уже четвертый год. Сама она активно занимается волонтерской деятельностью. Блогер возмутилась, что государство допустило открытие уголовного дела.

"Так скажите, кого здесь притесняют? Кого хочет посадить государство. Меня, украинку, которая мечтает о свободном украиноязычном пространстве? Хотите забрать моих детей и отдать их в детдом, потому что папа на войне, а мама слишком проукраинская?" - подчеркнула она.

Напоследок Мандзюк добавила, что будет отстаивать свою честь. Она имеет хорошую юридическую поддержку и уверена, что дело не будет иметь продолжения.

"Гончаренко может вынуть российский ч**н из своего рта и громко начать считать дни до того момента, когда это дело закроется так и не начавшись", - подчеркнула она.

Реакция Мандзюк на уголовное производство (скриншот)

По открытому производству Елене могут грозить:

штрафные санкции от 200 до 500 необлагаемых минимумов

лишение свободы до 3-х лет с ограничением права (или без такового) занимать определенные должности и заниматься конкретной деятельностью на срок до 3-х лет

ограничение свободы до 5 лет.

Что сказал Гончаренко о деле Мандзюк

Депутат заявил, что уголовное производство не касается проукраинской позиции блогера.

Мол, все из-за якобы обучения детей насилию в отношении других украинцев.

Гончаренко подчеркнул, что независимо от языка, никто не имеет права бить детей, и он стоит на защите этого принципа.

"Никто не будет иметь права в этом государстве, пока я здесь есть, бить детей за то, на каком языке они говорят... Вы нарушили закон Украины, и вы будете отвечать по закону. Это как депутат обещаю", - заявил он.

Как отреагировали в сети

Мнения юзеров разделились. Одни поддержали Мандзюк, а другие все же раскритиковали ее прошлые слова о детях.