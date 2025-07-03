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Рамина неожиданно показалась с бывшим и "бумажным" Козловским (видео)

Четверг 03 июля 2025 18:45
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Рамина неожиданно показалась с бывшим и "бумажным" Козловским (видео) Рамина воссоединилась с бывшим в клипе известной певицы (фото: пресс-служба)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай неожиданно воссоединилась с бывшим женихом Евгением Прониным.

Как сообщает РБК-Украина, они вместе снялись в клипе певицы SKYLERR на песню "Падав туман".

Что известно о клипе SKYLERR, в котором снялась Рамина

В новом видео артистка рассказывает о любви, которая не оправдала ожиданий.

"Но вместо слез - танец, вместо страданий - мотивация, вместо возвращения - "мне не интересно", - говорится в описании видео.

Одну из главных ролей в клипе исполнила Рамина. Она появляется в кадре в компании экс-жениха Пронина и картонной фигуры еще одного бывшего - Виталия Козловского. Ее появление - с легкой иронией и без драмы - личная рефлексия на прошлые отношения.

Рамина неожиданно показалась с бывшим и &quot;бумажным&quot; Козловским (видео)Рамина с бывшим женихом и картонным Козловским (фото: пресс-служба)

Главное послание видео: даже после разбитого сердца можно остаться сильной и выйти победительницей.

Танцевальный трек "Падав туман" посвящен тем, кто уже пережил свои эмоциональные бури, вытер слезы и начал новую жизнь.

"Песня звучит как финальная сцена романтического фильма: героиня выходит из кафе под ритм - уверенная, красивая и уже совсем не о нем, - говорится в описании.


Что известно об отношениях Рамины с Прониным

Журналистка и юрист были вместе 5 лет и готовились к свадьбе. Однако в апреле 2023 года сообщили о расставании. Одной из причин Рамина назвала профессиональную занятость. Она все больше времени уделяла новым проектам и меньше избраннику.

Сам Евгений признавался, что на решение о расставании повлияли различные обстоятельства, в том числе полномасштабная война в Украине.

"Мы отдалялись друг от друга, не дополняли друг друга", - говорил он.

В конце концов после совместного диалога и консультации со специалистами они решили разорвать отношения.

Они остались друзьями и нашли свое счастье с другими людьми. Так, Рамина в отношениях с военным, которого пока скрывает от публики.

А Пронин, говорят, встречается с певицей SKYLERR. Сами они пока свой роман не комментируют, однако фото и видео в сети свидетельствуют об их близости.

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