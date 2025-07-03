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Полякова с юмором отреагировала на помолвку дочери: "Так и узнаю, что стала бабушкой"

Четверг 03 июля 2025 17:12
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Полякова с юмором отреагировала на помолвку дочери: "Так и узнаю, что стала бабушкой" Оля Полякова со старшей дочерью Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Катерина Собкова

Сегодня стало известно, что 20-летней дочери Оли Поляковой сделали предложение руки и сердца. Ее звездная мама уже успела отреагировать на это.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Полякова прокомментировала помолвку дочери

В Stories она опубликовала видео, как молодой человек делает ее дочери предложение, и иронично написала, что обо всех важных новостях узнает из соцсетей.

"Вот так и узнаю, что я стала бабушкой, из инсты", - написала Полякова.

Никаких больше подробностей она не стала раскрывать.

Полякова с юмором отреагировала на помолвку дочери: &quot;Так и узнаю, что стала бабушкой&quot;

Оля Полякова отреагировала на помолвку дочери (скриншот)

Что известно о личной жизни Маши Поляковой

В конце 2024 года Маша в одном из интервью рассказывала, что около 8 месяцев встречается с парнем по имени Никита. Он старше ее на 4 года, работает в IT-сфере.

Более того, она рассказывала, что парень успел приобрести собственную недвижимость, и в ближайшем будущем пара планировала туда переехать.

Дочь Поляковой жила с парнем и даже была знакома с его родителями.

В другом интервью она отметила, что Никита даже сделал ей предложение руки и сердца. Но она отказала ему, так как была не готова становиться женой. Девушка аргументировала это тем, что хочет сосредоточиться на развитии карьеры и учебе.

Как известно, дочь Поляковой совмещает обучение в музыкальном колледже Беркли в Британии и получает музыкальное образование в Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

Полякова с юмором отреагировала на помолвку дочери: &quot;Так и узнаю, что стала бабушкой&quot;

Маша Полякова с Никитой (скриншот видео)

Помолвка Маши Поляковой

Последние полгода дочь Оли Поляковой ничего не рассказывала о личном, но 3 июля 2025 года на ее странице появился ролик.

На видео иностранец Эден Пассарелли (Eden Passarelli), который тоже учится в Беркли, делает ей предложение, на что она ответила согласием.

Девушка также продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце.

Впрочем, фолловеры Поляковой-младшей предположили в сети, что это может быть шуткой.

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