Ротару, Огневич и другие звезды об ударе по Киеву: "Адская ночка"

Украинские звезды с болью прокомментировали массированную атаку по Киеву , которую РФ устроила в ночь на 31 июля. София Ротару, Злата Огневич, Наталка Денисенко и другие артисты выражают соболезнования и прямо говорят, что думают о стране-агрессоре.

РБК-Украина собрало реакцию звезд, которые уже высказались о ночной атаке.

София Ротару

Певица не была многословной. Она разместила фото разрушенного дома, куда попала российская ракета.

"Киев..." - написала Ротару и оставила эмодзи в виде разбитого сердца.

Ротару отреагировала на удар по Киеву (скриншот)

Даша Квиткова

Недавно блогерша вернулась с отдыха. И эту ночь она пряталась вместе с маленьким сыном в укрытии.

"После каждой бессонной ночи в укрытии, утром каждый украинец/украинка продолжает no matter what. И я, в который раз, хочу вам напомнить о ежедневном донате и насколько донаты важны", - написала Даша.

Квиткова высказалась о ракетной атаке (скриншот)

Злата Огневич

"Адская ночка", - написала певица, говоря об ударе по Киеву.

Огневич вышла на связь после массированной атаки, которую устроила РФ (скриншот)

Наталка Денисенко

Актриса призналась, что не пряталась в укрытии. Оказалось, Денисенко просто не слышала взрывов.

"Сегодня не доброе утро для Киева... Но я просто поспала с сыном в обнимку под всю опасность и взрывы .... Я не знаю почему, но на самые страшные атаки мы спим и не слышим. Боже, спасибо всем нашим защитникам и службам спасения. Мои соболезнования всем, кто пострадал", - написала Наталка.

Денисенко рассказала о том, как пережила ракетную атаку (скриншот)

Тимур Мирошниченко

Ведущий показал фото в маске, которая должна справиться с последствиями неспокойной ночи. Тимур упал с кровати из-за взрывов, а уже на утро должен был собираться на работу.

Мирошниченко рассказал о ракетной атаке (скриншот)

Также на массированный удар по Киеву отреагировали Екатерина Осадчая, Илона Гвоздева, певица Кажанна, Соломия Витвицкая, Кристина Решетник, Анатолий Анатолич.

Звезды отреагировали на кровавую атаку россиян (скриншот)