Ротару, Огневич и другие звезды об ударе по Киеву: "Адская ночка"
Украинские звезды с болью прокомментировали массированную атаку по Киеву, которую РФ устроила в ночь на 31 июля. София Ротару, Злата Огневич, Наталка Денисенко и другие артисты выражают соболезнования и прямо говорят, что думают о стране-агрессоре.
РБК-Украина собрало реакцию звезд, которые уже высказались о ночной атаке.
София Ротару
Певица не была многословной. Она разместила фото разрушенного дома, куда попала российская ракета.
"Киев..." - написала Ротару и оставила эмодзи в виде разбитого сердца.
Ротару отреагировала на удар по Киеву (скриншот)
Даша Квиткова
Недавно блогерша вернулась с отдыха. И эту ночь она пряталась вместе с маленьким сыном в укрытии.
"После каждой бессонной ночи в укрытии, утром каждый украинец/украинка продолжает no matter what. И я, в который раз, хочу вам напомнить о ежедневном донате и насколько донаты важны", - написала Даша.
Квиткова высказалась о ракетной атаке (скриншот)
Злата Огневич
"Адская ночка", - написала певица, говоря об ударе по Киеву.
Огневич вышла на связь после массированной атаки, которую устроила РФ (скриншот)
Наталка Денисенко
Актриса призналась, что не пряталась в укрытии. Оказалось, Денисенко просто не слышала взрывов.
"Сегодня не доброе утро для Киева... Но я просто поспала с сыном в обнимку под всю опасность и взрывы .... Я не знаю почему, но на самые страшные атаки мы спим и не слышим. Боже, спасибо всем нашим защитникам и службам спасения. Мои соболезнования всем, кто пострадал", - написала Наталка.
Денисенко рассказала о том, как пережила ракетную атаку (скриншот)
Тимур Мирошниченко
Ведущий показал фото в маске, которая должна справиться с последствиями неспокойной ночи. Тимур упал с кровати из-за взрывов, а уже на утро должен был собираться на работу.
Мирошниченко рассказал о ракетной атаке (скриншот)
Также на массированный удар по Киеву отреагировали Екатерина Осадчая, Илона Гвоздева, певица Кажанна, Соломия Витвицкая, Кристина Решетник, Анатолий Анатолич.
Звезды отреагировали на кровавую атаку россиян (скриншот)
Ракетный удар по Киеву
Напомним, в ночь на 31 июля Россия запустила "Шахеды", а затем била по Киеву ракетами. Во многих районах столицы зафиксированы разрушения в результате падения обломков и попаданий.
В Святошинском районе ракета полностью разрушила подъезд многоквартирного дома. Известно о по меньшей мере 8 погибших, среди пострадавших есть дети.
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