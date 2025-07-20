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Руслана, Харлан и другие звезды поздравляют Усика: "Украина победит всех врагов!"

Воскресенье 20 июля 2025 11:38
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Руслана, Харлан и другие звезды поздравляют Усика: "Украина победит всех врагов!" Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Победа Александра Усика спровоцировала настоящий "пожар" в соцсетях, а украинские звезды присоединились к фанатам и поздравляют боксера. Среди них - Руслана, Ольга Харлан, Наталка Денисенко и другие.

Как звезды поздравляют Усика с победой, рассказывает РБК-Украина.

Григорий и Кристина Решетники

Звездные супруги поздравили Усика совместным постом.

"Александр Усик! Наш Непобедимый Чемпион! Украинец побеждает сейчас, а Украина обязательно победит всех врагов! Самые искренние поздравления! Наша гордость!" - написали они.

Руслана, Харлан и другие звезды поздравляют Усика: &quot;Украина победит всех врагов!&quot;Решетники отреагировали на победу Усика (скриншот)

Руслана

"Саша, спасибо за эту победу! Спасибо за силу, которую даешь всем нам! Знаю, как ты начинал и упорно шел к своей цели. Сегодня я искренне болела за тебя и молилась как никогда! Слава Украине!" - написала певица.

Руслана, Харлан и другие звезды поздравляют Усика: &quot;Украина победит всех врагов!&quot;Руслана поздравила Усика (скриншот)

Женя Галич

Певец очень радовался, когда увидел победу Усика. И, отметил Женя, эта победа очень нужна для всей страны.

Руслана, Харлан и другие звезды поздравляют Усика: &quot;Украина победит всех врагов!&quot;Галич высказался об Усике (скриншот)

Оксана Билозир

Певица процитировала боксера, который посвятил победу военным.

"Александр Усик после победы нокаутом. На "Уэмбли", среди тысяч аплодисментов, он снова напомнил всему миру, кто стоит за нашей силой - украинцы. Спасибо, чемпион, за достоинство, силу и любовь к Родине!" - написала она.

Руслана, Харлан и другие звезды поздравляют Усика: &quot;Украина победит всех врагов!&quot;Билозир отреагировала на победу Усика (скриншот)

Виталий Козловский

"Поздравляем с победой нашего чемпиона! Уже в который раз показал Александр, что настойчивость приводит к победам! Слава Украине!" - написал певец.

Руслана, Харлан и другие звезды поздравляют Усика: &quot;Украина победит всех врагов!&quot;Козловский поздравил Усика (скриншот)

Эльвира Гасанова

Дизайнер отметила, что Усик не только трижды абсолютный чемпион, он - "человек с большой буквы".

"Его сила - не только в ринге. Она - во взгляде, который говорит больше слов. В решимости, которая не знает страха. В человечности - когда после боя подходит к сопернику, чтобы поддержать. В любви - когда среди тысяч ищет глаза жены. Он посвящает победы людям. А мы - посвящаем ему нашу гордость, уважение и самую искреннюю радость", - написала она.

Руслана, Харлан и другие звезды поздравляют Усика: &quot;Украина победит всех врагов!&quot;Гасанова высказалась об Усике (скриншот)

Андрей Бедняков

"С победой, чемпион. Помни, кто был твоим спарринг-партнером. Спасибо за эмоции. Они крайне необходимы сейчас", - отметил ведущий.

Руслана, Харлан и другие звезды поздравляют Усика: &quot;Украина победит всех врагов!&quot;Бедняков поздравил Усика (скриншот)

Ольга Харлан

Фехтовальщица отметила, что мы все очень гордимся боксером.

Руслана, Харлан и другие звезды поздравляют Усика: &quot;Украина победит всех врагов!&quot;Харлан отреагировала на победу Усика (скриншот)

Также Усика поздравили освобожденная из плена Марьяна Чечелюк, Анатолий Анатолич, Маша Ефросинина, Наталка Денисенко и Оля Полякова.

Звезды поздравляют боксера (скриншот)

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