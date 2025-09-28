Селена Гомес и Бенни Бланко поженились: первые фото со свадьбы

Американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Романтическая церемония была романтичной, а на обеспечение приватности и безопасности звезда потратила 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Какой была свадьба Гомес и Бланко

На фото, которые певица уже показала в Instagram, можно рассмотреть ее свадебный образ. Селена была в белом платье без спинки с деликатными рюшами и платиновыми серьгами Tiffany & Co.

Она выбрала сдержанную прическу (объемный боб) и минимальный макияж, а белый маникюр идеально подчеркнул весь образ. Бенни же примерил классический черный смокинг Ralph Lauren с синей рубашкой в тон и контрастным нагрудным платком.

Влюбленных фотографировали, когда они держались за руки и прогуливались босиком по траве. На одном из трогательных кадров Бланко отдыхает, положив голову на колени невесты, которая сидит в роскошном платье среди солнечных лучей.

Гости и масштаб звездной свадьбы

Пара провела церемонию на частной территории площадью более 70 акров к северу от Санта-Барбары (Калифорния). Сообщается, что на праздник пригласили около 170 гостей.

Среди них были лучшая подруга Селены Тейлор Свифт, актеры Мартин Шорт и Стив Мартин, Пэрис Хилтон и Эд Ширан. Многих гостей "прикрывали" зонтиками, чтобы избежать лишнего внимания, а охрана работала на уровне большого фестиваля. Для транспортировки гостей к месту церемонии организовали "кортеж" из черных фургонов Mercedes.

Накануне, в пятницу вечером, состоялся роскошный репетиционный ужин в особняке на десять спален в районе Хоуп-Ранч.

Бланко и Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Как начинался роман Селены и Бенни

Гомес и Бланко знакомы много лет, но их отношения переросли в роман после совместной работы над хитом Single Soon в 2023-м.

Уже в декабре того же года Селена публично подтвердила отношения, назвав продюсера "лучшим, что с ней случалось". До помолвки пара дошла быстро. В декабре 2024 года Гомес объявила о помолвке.

"Вечность начинается сейчас", - подписала фото с помолвки певица.

Обручальное кольцо Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Новый этап в жизни Гомес

Брак с Бланко стал новой страницей в личной истории 33-летней артистки. Ее предыдущие отношения, в частности громкий роман с Джастином Бибером, Селена сама называла "токсичными". В этот раз, по словам друзей, она выглядит по-настоящему счастливой и спокойной.