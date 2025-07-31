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Шоптенко раскрыла, какой подарок получила от Зеленского: "Я чувствовала благодарность"

Четверг 31 июля 2025 18:02
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Шоптенко раскрыла, какой подарок получила от Зеленского: "Я чувствовала благодарность" Зеленский подарил Елене уникальный шанс (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Елена Шоптенко вспомнила, как Владимир Зеленский помог ей в год после триумфа на "Танцях з зірками" в 2006 году. Тогда еще известный юморист сделал партнерше по паркету судьбоносный подарок.

Как сообщает РБК-Украина, щемящим воспоминанием Елена поделилась в интервью Маричке Падалко.

Что Зеленский подарил Шоптенко

Загадывая, как участие в танцевальном проекте изменило ее жизнь, Елена рассказала об "очень-очень большом" подарке от бывшего партнера по танцам.

"Он помог мне с партнером поехать на чемпионат мира по спортивным бальным танцам в Италию, где мы соответственно взяли первое место. Они тогда вместе с Еленой сделали нам такой подарок. Финансово. И я всегда чувствовала такую благодарность и за свое время", - вспомнила она.

Хореограф призналась, что участие в проекте стало для нее настоящим откровением. Она иначе посмотрела на танец и поняла, что это только о спорте.

"Для меня тогда это был первый проект, такой новый мир. Тогда я поняла, что танец - это искусство передавать жизнь, истории, эмоции. Я тогда чувствовала такую очень сильную благодарность со стороны Владимира", - поделилась она.

Шоптенко раскрыла, какой подарок получила от Зеленского: &quot;Я чувствовала благодарность&quot;Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Общается ли с Зеленским сейчас

Как выяснилось, их пути давно разошлись. Они раньше могли поздравлять друг друга с праздниками, но со временем дистанция лишь увеличивалась.

"Мы хорошо общались. Поздравляли друг друга. Конечно, у каждого своя жизнь", - отметила Елена.

Она объяснила, что это нормально для участников подобных проектов.

"Танці з зірками - это такой феномен, где за три месяца люди проживают одну жизнь. Они, как команда, очень сплоченные, все смотрят в одну сторону. Это такой пузырь, который тебя держит. А потом - лопается", - отметила она.


Напомним, Шоптенко и Зеленский выступали в первом сезоне "Танців з зірками" в 2006 году. Дуэт хореографа и шоумена стал абсолютным фаворитом зрителей и одержал победу, обойдя в финале пару Натальи Могилевской и Влада Ямы.

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