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Шоптенко розкрила, який подарунок отримала від Зеленського: "Я була дуже вдячна"

Четвер 31 липня 2025 18:02
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Шоптенко розкрила, який подарунок отримала від Зеленського: "Я була дуже вдячна" Зеленський подарував Олені унікальний шанс (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Олена Шоптенко згадала, як Володимир Зеленський допоміг їй в рік після тріумфу на "Танцях з зірками" у 2006 році. Тоді ще відомий гуморист зробив партнерці по паркету доленосний подарунок.

Як повідомляє РБК-Україна, щемливим спогадом Олена поділилася в інтерв'ю Марічці Падалко.

Що Зеленський подарував Шоптенко

Загадуючи, як участь в танцювальному проєкті змінила її життя, Олена розповіла про "дуже-дуже великий" подарунок від колишнього партнера по танцях.

"Він допоміг мені з партнером поїхати на чемпіонат світу зі спортивних бальних
танців в Італію, де ми відповідно взяли перше місце. Вони тоді разом з Оленою зробили нам такий подарунок. Фінансово", - пригадала вона.

Хореографиня зізналася, що участь в проєкті стала для неї справжнім одкровенням. Вона інакше подивилася на танець і зрозуміла, що це лише про спорт.

"Для мене тоді це був перший проєкт, такий новий світ. Тоді я зрозуміла, що танець - це мистецтво передавати життя, історії, емоції. Я тоді відчувала таку дуже сильну вдячність з боку Володимира", - поділилася вона.

Шоптенко розкрила, який подарунок отримала від Зеленського: &quot;Я була дуже вдячна&quot;Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Чи спілкується з Зеленським зараз

Як з'ясувалося, їхні шляхи давно розійшлися. Вони раніше могли вітати одне одного зі святами, але з часом дистанція лише збільшувалася.

"Ми добре спілкувалися. Вітали одне одного. Звісно, у кожного своє життя", - зауважила Олена.

Вона пояснила, що це нормально для учасників подібних проєктів.

"Танці з зірками - це такий феномен, де за три місяці люди проживають одне життя. Вони, як команда, дуже згуртовані, всі дивляться в одну сторону. Це така бульбашка, яка тебе тримає. А потім - лопається", - зазначила вона.


Нагадаємо, Шоптенко та Зеленський виступали в першому сезоні "Танців з зірками" у 2006 році. Дует хореографині та шоумена став абсолютним фаворитом глядачів і здобув перемогу, обійшовши у фіналі пару Наталі Могилевської та Влада Ями.

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