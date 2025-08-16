ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шварценеггер "разнес" Трампа за встречу с Путиным: что не так с вирусным видео

Суббота 16 августа 2025 17:32
UA EN RU
Шварценеггер "разнес" Трампа за встречу с Путиным: что не так с вирусным видео Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В сети распространяется видео, на котором Арнольд Шварценеггер якобы критикует встречу Трампа с Путиным на Аляске. Однако это не правда!

В материале РБК-Украина объясняем, что не так с вирусным роликом.

Шварценеггер не критиковал Трампа за саммит с Путиным

В видео голливудский актер резко критикует общение президента США с российским диктатором.

"Я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было позорно. Вы стояли там, как мямля, как фанат. Я себе думал, когда же вы попросите у него автограф или селфи или что-то такое?" - говорит актер.

Он обвиняет Трампа в "продаже" страны и критикует его за проявленную слабость.

"Что с вами? Я имею в виду: куда делись крепкие слова, куда делась сила Рейгана? Он стоял у Берлинской стены и сказал: "Господин Горбачев, разрушьте эту стену", - отметил Арнольд.

Что не так с вирусным видео Шварценеггера

Многие восприняли обращение как новую реакцию звезды на последнюю встречу Трампа и Путина. Однако этому видео уже много лет, а точнее - 7!

Арнольд обращался к Трампу в 2018 году, когда тот был на посту президента США. А причиной стала его тогдашняя пресс-конференция с российским диктатором в Финляндии.


Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске

Встреча президента США с российским диктатором длилась чуть менее трех часов и проходила в формате "три на три". Темой переговоров стало окончание войны.

Примечательно, что общение должно было быть длиннее, но даже отменили запланированный обед. Кроме того, на пресс-конференции не дали возможности журналистам задать вопросы.

Затем Трамп заявил, что президент РФ хотел бы сразу заключить мирное соглашение без соглашения о прекращении огня. По этому случаю планируется встреча с Зеленским.

Ранее мы писали, как в ОП прокомментировали заявление президента США после саммита с Путиным.

Напомним, появление преступника в цивилизованной стране вызвало бурные реакции как среди украинцев, так и американцев. Не сдержали эмоций и украинские звезды.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
По принципу НАТО? CNN узнало, какие гарантии для Украины предлагает Трамп
По принципу НАТО? CNN узнало, какие гарантии для Украины предлагает Трамп
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия