Шварценеггер "розніс" Трампа за зустріч з Путіним: що не так із вірусним відео

Мережею шириться відео, на якому Арнольд Шварценеггер нібито критикує зустріч Трампа з Путіним на Алясці. Проте це не правда!

В матеріалі РБК-Україна пояснюємо, що не так з вірусним роликом.

Шварценеггер не критикував Трампа за саміт з Путіним

У відео голлівудський актор різко критикує спілкування президента США з російським диктатором.

"Я щойно подивився вашу пресконференцію з президентом Путіним. Це було ганебно. Ви стояли там, наче розмазня, як фанат. Я собі думав, коли ж ви попросите у нього автограф або селфі чи щось таке?" - каже актор.

Він звинувачує Трампа у "продажі" країни та критикує його за проявлену слабкість.

"Що з вами? Я маю на увазі: куди поділися міцні слова, куди поділася сила Рейгана? Він стояв біля Берлінської стіни й сказав: "Пан Горбачов, зруйнуйте цю стіну", - зазначив Арнольд.

Що не так з вірусним відео Шварценеггера

Багато хто сприйняв звернення як нову реакцію зірки на останню зустріч Трампа та Путіна. Проте цьому відео вже багато років, а точніше - 7!

Арнольд звертався до Трампа у 2018 році, коли той був на посту президента США. А причиною стала його тодішня пресконференція з російським диктатором у Фінляндії.



Що відомо про зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Зустріч президента США з російським диктатором тривала трохи менш як три години та проходила у форматі "три на три". Темою перемовин стало закінчення війни.

Примітно, що спілкування мало бути довшим, але навіть скасували запланований обід. Крім того, на пресконференції не дали можливості журналістам поставити питання.

Потім Трамп заявив, що президент РФ хотів би відразу укласти мирну угоду без угоди про припинення вогню. З цієї нагоди планується зустріч із Зеленським.

