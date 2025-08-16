Шварценеггер "разнес" Трампа за встречу с Путиным: что не так с вирусным видео

Шварценеггер не критиковал Трампа за саммит с Путиным

В видео голливудский актер резко критикует общение президента США с российским диктатором.

"Я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было позорно. Вы стояли там, как мямля, как фанат. Я себе думал, когда же вы попросите у него автограф или селфи или что-то такое?" - говорит актер.

Он обвиняет Трампа в "продаже" страны и критикует его за проявленную слабость.

"Что с вами? Я имею в виду: куда делись крепкие слова, куда делась сила Рейгана? Он стоял у Берлинской стены и сказал: "Господин Горбачев, разрушьте эту стену", - отметил Арнольд.

Что не так с вирусным видео Шварценеггера

Многие восприняли обращение как новую реакцию звезды на последнюю встречу Трампа и Путина. Однако этому видео уже много лет, а точнее - 7!

Арнольд обращался к Трампу в 2018 году, когда тот был на посту президента США. А причиной стала его тогдашняя пресс-конференция с российским диктатором в Финляндии.



Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске

Встреча президента США с российским диктатором длилась чуть менее трех часов и проходила в формате "три на три". Темой переговоров стало окончание войны.

Примечательно, что общение должно было быть длиннее, но даже отменили запланированный обед. Кроме того, на пресс-конференции не дали возможности журналистам задать вопросы.

Затем Трамп заявил, что президент РФ хотел бы сразу заключить мирное соглашение без соглашения о прекращении огня. По этому случаю планируется встреча с Зеленским.

Ранее мы писали, как в ОП прокомментировали заявление президента США после саммита с Путиным.

Напомним, появление преступника в цивилизованной стране вызвало бурные реакции как среди украинцев, так и американцев. Не сдержали эмоций и украинские звезды.