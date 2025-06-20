ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сын! Леся Никитюк стала мамой: первые фото малыша

Пятница 20 июня 2025 10:28
UA EN RU
Сын! Леся Никитюк стала мамой: первые фото малыша Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Звезда скрывала беременность и не сразу рассказала фанам, что уже родила, но наконец поделилась радостной новостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Леси в Instagram.

Никитюк стала мамой - первое фото малыша

Так, 20 июня ведущая показала нежные кадры. На нем она позирует с малышом на руках.

"Сын!" - подписала фото Никитюк.

Сын! Леся Никитюк стала мамой: первые фото малышаСын Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А еще Леся показала, как ее из роддома встретил любимый - военный Дмитрий Бабчук. Новоиспеченные родители имели очень счастливый и немного взволнованный вид.

Первые фото сына Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Напомним, Никитюк 37 лет. В 2017 году ведущая сообщила о предстоящей свадьбе с киевским бизнесменом, с которым на тот момент жила по соседству. Однако пара рассталась.

Длительное время телезвезда никак не комментировала свою личную жизнь. В некоторых интервью она отмечала, что имеет свободные отношения.

Однако летом 2024 года в ее блоге начали появляться пикантные фото с загадочным мужчиной. Никитюк не сразу рассекретила избранника, а несколько недель подогревала интерес аудитории.

Позже она рассекретила, что у нее роман с военным Дмитрием Бабчуком, который младше на 9 лет.

Отношения пары развивались стремительно, и уже в январе 2025 года молодой человек сделал телеведущей предложение руки и сердца.

Вас также может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Леся Никитюк Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Жизнь
Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявление
Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявление