Скандальная Стужук ответила на подозрение в неуплате налогов: "Заказ отрабатывается"

Понедельник 29 сентября 2025 18:14
UA EN RU
Скандальная Стужук ответила на подозрение в неуплате налогов: "Заказ отрабатывается" София Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша София Стужук (Левданская), которая выехала из Украины на фоне полномасштабной войны и молчит о российской агрессии, отреагировала на заочное подозрение в неуплате налогов на сумму около 11,5 миллиона гривен. Она утверждает, что ее пытаются "дискредитировать",

Как сообщает РБК-Украина, об этом Стужук заговорила в своем Telegram-канале.

Что рассказала Стужук

Так, блогерша назвала заочное подозрение "заказом". При этом она утверждает, что снова "на волне хайпа".

"Заказ отрабатывается... Четенько", - написала она.

Скандальная Стужук ответила на подозрение в неуплате налогов: &quot;Заказ отрабатывается&quot;Реакция Стужук (скриншот)

София собрала скриншоты постов о подозрении и заявила, что планирует дать официальный ответ. А также она иронизировала о том, что в Украине "нашли главного воришку".

Скандальная Стужук ответила на подозрение в неуплате налогов: &quot;Заказ отрабатывается&quot;Стужук ответила на подозрение от БЭБ (скриншот)

И спустя несколько часов она все же выдала реакцию.

"Во время нахождения в Украине я вела деятельность как ФОП 3-й группы. Все налоги уплачивались в полном объеме, претензий со стороны фискальных органов ко мне не существовало. В начале 2023г мой ФОП был официально закрыт, что невозможно без подачи всех отчетов и погашения всех обязательств. И вообще, мои счета в Монобанке и ПриватБанке, а также доступ в "Дию" были незаконно заблокированы весной 2022 года, как и ограничен доступ к соцсетям", - утверждает Стужук.

Скандальная Стужук ответила на подозрение в неуплате налогов: &quot;Заказ отрабатывается&quot;Реакция Стужук на подозрение (скриншот)

"Претензий о невыплате налогов за время моего нахождения за пределами Украины я никогда не получала. Именно поэтому появление подобных материалов сейчас, спустя годы нормальной работы без вопросов и претензий, выглядит более чем "удивительным". Когда я жила и работала в Украине - никаких вопросов не возникало. Но именно сегодня, в момент политической турбулентности и очередной волны атак на блогеров, внезапно "обнаружилось", что я якобы должник. Совпадение?" - добавила она.

Блогерша утверждает, что будет расценивать все это как "политизированную медийную атаку и очередную попытку дискредитировать меня со стороны заинтересованных лиц".

Однако кто именно пытается ее "дискредитировать" - она не уточнила.

