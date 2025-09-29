ua en ru
Скандальна Стужук відповіла на підозру в несплаті податків: "Замовлення відпрацьовується"

Понеділок 29 вересня 2025 18:14
Скандальна Стужук відповіла на підозру в несплаті податків: "Замовлення відпрацьовується" Софія Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Софія Стужук (Левданська), яка виїхала з України на тлі повномасштабної війни і мовчить про російську агресію, відреагувала на заочну підозру в несплаті податків на суму близько 11,5 мільйона гривень. Вона стверджує, що її намагаються "дискредитувати",

Як повідомляє РБК-Україна, про це Стужук заговорила у своєму Telegram-каналі.

Що розповіла Стужук

Так, блогерка назвала заочну підозру "замовленням". При цьому вона стверджує, що знову "на хвилі хайпу".

"Замовлення відпрацьовується... Чітко", - написала вона.

Скандальна Стужук відповіла на підозру в несплаті податків: &quot;Замовлення відпрацьовується&quot;Реакція Стужук (скріншот)

Софія зібрала скріншоти дописів про підозру і заявила, що планує дати офіційну відповідь. А також вона іронізувала про те, що в Україні "знайшли головного злодюжку".

Скандальна Стужук відповіла на підозру в несплаті податків: &quot;Замовлення відпрацьовується&quot;Стужук відповіла на підозру від БЕБ (скріншот)

І через кілька годин вона все ж видала реакцію.

"Під час перебування в Україні я вела діяльність як ФОП 3-ї групи. Всі податки сплачувалися в повному обсязі, претензій з боку фіскальних органів до мене не існувало. На початку 2023 р. мій ФОП був офіційно закритий, що неможливо без подання всіх звітів і погашення всіх зобов'язань. І взагалі, мої рахунки в Монобанку і ПриватБанку, а також доступ до "Дії" були незаконно заблоковані навесні 2022 року, як і обмежений доступ до соцмереж", - стверджує Стужук.

Скандальна Стужук відповіла на підозру в несплаті податків: &quot;Замовлення відпрацьовується&quot;Реакція Стужук на підозру (скріншот)

"Претензій про невиплату податків за час мого перебування за межами України я ніколи не отримувала. Саме тому поява подібних матеріалів зараз, через роки нормальної роботи без запитань і претензій, виглядає більш ніж "дивовижною". Коли я жила і працювала в Україні - жодних запитань не виникало. Але саме сьогодні, у момент політичної турбулентності та чергової хвилі атак на блогерів, раптово "виявилося", що я нібито боржник. Збіг?" - додала вона.

Блогерка стверджує, що розцінюватиме все це як "політизовану медійну атаку та чергову спробу дискредитувати мене з боку зацікавлених осіб".

Однак хто саме намагається її "дискредитувати" - вона не уточнила.

Вас може зацікавити

