Скоро в Украине: 11 новых фильмов с Международного кинофестиваля, которые не стоит пропускать

"Кутюр" (Алис Винокур)

Анджелина Джоли в роли американского режиссера, которая участвует в модном проекте в Париже. Лента переносит зрителей в мир высокой моды, где за изящной картинкой скрываются напряжение и непростые выборы. Визуальные образы глубоко передают эстетику ленты - сочетание утонченного стиля, кинематографической точности и психологической глубины делает фильм совершенным.

В Украине фильм выйдет в кинотеатрах уже совсем скоро. Кинодистрибьюторская компания - Green Light Films.

Кадр из фильма "Кутюр"

Driver's Ed (Бобби Фаррелли)

Мировая премьера от мастера американских комедий. Молодой Джереми (Сэм Нивола) угоняет авто со школьного курса вождения, чтобы спасти отношения со своей девушкой. Вместе со случайными попутчиками, под преследованием директора и инструктора, он отправляется в безумную авто-приключенческую командировку.

Легкая, остроумная и эмоциональная история о первой любви и взрослых испытаниях. В Украине фильм ожидается в прокате уже скоро.

Кадр из фильма Driver's Ed

California Schemin' (Джеймс МакЭвой)

Дебют Джеймса Макевоя в качестве режиссера. Фильм рассказывает о двух шотландских друзьях, которые выдают себя за американских рэперов, чтобы прорваться в музыкальную индустрию. Драйв, юмор и неожиданные повороты сюжета удачно сочетаются с историей о дружбе и успехе.

Вскоре лента ожидается в прокате в Украине.

Кадр из фильма California Schemin'

Грабитель по призванию (Дерек Сианфранс)

Это правдивая история Джейффри Менчестера - преступника, которому удалось сбежать из тюрьмы. На его счету - десятки ограблений ресторанов McDonald's, которые вор совершал через крышу, а также полгода укрытия внутри гигантского магазина игрушек Toys R Us. Этот фильм - непредсказуемая история о недетских преступлениях в магазине игрушек, взрослых чувствах и нерешенных проблемах.

Ченнинг Татум и Кирстен Данст в главных ролях. В Украине лента выйдет в прокат 16 октября, кинодистрибьюторская компания - Green Light Films.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (Риан Джонсон)

Третья часть франшизы о детективе Бенуа Бланка (Дэниел Крейг) переносит в маленький городок с таинственным убийством. Юмор, интрига и звездный состав: Джош Бролин, Джош О'Коннор, Гленн Клоуз, Кэрри Вашингтон, Эндрю Скотт, Мила Кунис. Классический детектив в современной подаче с неожиданными сюжетными поворотами.

Кадр из фильма Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Good Fortune (Азиз Ансари)

В этом комедийно-фантастическом фильме рассказывается об ангеле по имени Габриэль (Киану Ривз), который пытается помочь человеку, переживающему трудности, показав, что деньги не решают всех проблем. Однако его попытка приводит к тому, что он теряет свои крылья, а его действия вызывают хаос в жизни людей, которым он пытался помочь.

Фильм обещает настоящий "эмоциональный аттракцион" из юмора и глубоких размышлений о жизни.

Frankenstein (Гильермо дель Торо)

Эта адаптация классического романа Мэри Шелли рассказывает об амбициозном ученом Викторе Франкенштейне (Оскар Айзек), который пытается преодолеть смерть, создавая живое существо из частей мертвых тел. Однако его творение (Джейкоб Элорди) становится сознательным и начинает искать свое место в мире, сталкиваясь с отчуждением и страданиями. Фильм исследует темы человеческой природы, морали и последствий научных экспериментов, сочетая визуальную роскошь с глубоким эмоциональным содержанием.

The Lost Bus

История о героях, которые находятся среди нас - водитель школьного автобуса (Мэттью МакКонахи) спасает 23 детей во время неконтролируемой стихии. Динамичный сюжет, напряженная атмосфера и мощная актерская игра делают фильм эмоционально насыщенным и увлекательным до последних минут.

Hamnet

фильм Хлоя Чжао, адаптирующий одноименный роман Мэгги О'Фаррелл. Это интимная и поэтическая история об Уильяме Шекспире и его жене Агнес, которые переживают потерю сына Гамнета. Режиссер сочетает исторические факты с элементами магического реализма, создавая глубокое исследование горя, любви и искусства.

Кадр из фильма Hamnet

The Christophers (Стивен Содерберг)

В триллере от Стивена Содерберга, мастерски сочетается юмор и драма. Сюжет рассказывает о детях известного художника, которые нанимают поддельщика, чтобы завершить его незаконченные картины. Это позволяет им получить наследство после его смерти. Микейла Коэл исполняет одну из главных ролей, после перерыва.

Sacrifice (Ромен Гаврас)

События разворачиваются во время роскошного благотворительного мероприятия, которое превращается в хаос, когда радикальная группа захватывает его. Она ищет мистический артефакт, связанный с древним пророчеством. Аня Тейлор-Джой играет роль Жоан, молодой активистки, которая сталкивается с коррупцией и предательством в собственной организации, что угрожает ее жизни и идеалам. Фильм обещает быть напряженным и драматичным, с элементами социальной критики и с политическим подтекстом.

Кадр из фильма Sacrifice