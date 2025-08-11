ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Смеюха из "НеАнгелов" впервые стала мамой: где сейчас звезда и почему не возвращается в Украину

Понедельник 11 августа 2025 15:38
UA EN RU
Смеюха из "НеАнгелов" впервые стала мамой: где сейчас звезда и почему не возвращается в Украину Где сейчас Вика из "НеАнгелов" (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Полина Иваненко

Певица Виктория Смеюха, которая известна многим как участница группы "НеАнгелы", уже давно ничего о себе не рассказывает и "исчезла" из соцсетей. Но стилист Иван Морозов, который много с ней работал, впервые рассказал, что звезда стала мамой и сейчас живет за границей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом звездный колорист рассказал в новом выпуске программы "Таємниці професії", который вышел на YouTube канале ТСН.

Где сейчас Вика Смеюха

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины певица осудила российскую агрессию и делилась фото и видео, в которых выражала свою поддержку нашей стране. Но летом 2022 года Виктория прекратила что-то "постить".

И оказалось, что сейчас она живет в Испании. Более того, Морозов рассказал, что Смеюха стала мамой. Неожиданным инсайдом стилист поделился во время разговора о Вике и Славе Каминской, и об их теоретическом воссоединении в группе "НеАнгелы".

"Сейчас Вика и Слава проживают за границей. Слава на Тенерифе, Вика в Италии. Они находятся там вынужденно, как и 90% всех наших людей. Почему они находятся там? Потому что у них есть маленькие дети, которых они не хотят вести под обстрелы", - сказал колорист.

"У Славы часто выпадает возможность сюда приезжать, ведь здесь есть недвижимость, есть какие-то еще дела. Что касается Виктории, насколько мне известно, она не приезжает только исключительно потому, что у нее есть достаточно маленький ребенок. Она тоже не может его сюда привести", - добавил он.

Когда именно Смеюха стала мамой и кто ее муж, Морозов рассказывать не стал. Но известно, что в январе 2022 года Вика из "НеАнгелов" намекнула на помолвку.

Тогда певица показалась на Мальдивах, рассказала о романтическом отдыхе и отметила, что не могла сказать "нет".

Кстати, несмотря на то, что сама Вика не публикует фото, в отметках можно найти, как выглядит Смеюха сейчас. В Италии она проводила немало времени с автором песен Аленой Мельник. В мае этого года артистка записывала новые треки.

Виктория Смеюха сейчас (фото: instagram.com/alyonamelnyk)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Слава Каминская НеАнгелы Виктория Смеюха Звезды шоу-бизнеса
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН