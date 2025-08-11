ua en ru
Смеюха з "НеАнгелів" вперше стала мамою: де зараз зірка і чому не повертається в Україну

Понеділок 11 серпня 2025 15:38
Де зараз Віка з "НеАнгелів" (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Вікторія Смеюха, яка відома багатьом як учасниця гурту "НеАнгели", вже давно нічого про себе не розповідає та "зникла" з соцмереж. Але стиліст Іван Морозов, який багато з нею працював, вперше розповів, що зірка стала мамою і нині мешкає за кордоном.

Як повідомляє РБК-Україна, про це зірковий колорист розповів у новому випуску програми "Таємниці професії", який вийшов на YouTube каналі ТСН.

Де зараз Віка Смеюха

На тлі повномасштабної війни РФ проти України співачка засудила російську агресію та ділилася фото й відео, в яких висловлювала свою підтримку нашій країні. Але влітку 2022 року Вікторія припинила щось "постити".

І виявилося, що нині вона мешкає в Іспанії. Ба більше, Морозов розповів, що Смеюха стала мамою. Несподіваним інсайдом стиліст поділився під час розмови про Віку та Славу Камінську, й про їхнє теоретичне возз'єднання в гурті "НеАнгели".

"Зараз Віка і Слава проживають за кордоном. Слава на Тенерифе, Віка в Італії. Вони знаходяться там вимушено, як і 90% всіх наших людей. Чому вони знаходяться там? Тому що в них є маленькі діти, яких вони не хочуть вести під обстріли", - сказав колорист.

"У Слави часто випадає можливість сюди приїжджати, адже тут є нерухомість, є якась ще справи. Стосовно Вікторії, наскільки мені відомо, вона не приїжджає тільки виключно тому, що в неї є достатньо маленька дитина. Вона теж не може її сюди привести", - додав він.

Коли саме Смеюха стала мамою та хто її чоловік, Морозов розповідати не став. Але відомо, що у січні 2022 року Віка з "НеАнгелів" натякнула на заручини.

Тоді співачка показалася на Мальдівах, розповіла про романтичний відпочинок та зазначила, що не могла сказати "ні".

До речі, попри те, що сама Віка не публікує фото, у позначках можна знайти, як виглядає Сміюха зараз. В Італії вона проводила чимало часу з авторкою пісень Альони Мельник. У травні цього року артистка записувала нові треки.

Вікторія Сміюха зараз (фото: instagram.com/alyonamelnyk)

