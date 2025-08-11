Смеюха из "НеАнгелов" впервые стала мамой: где сейчас звезда и почему не возвращается в Украину

Где сейчас Вика Смеюха

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины певица осудила российскую агрессию и делилась фото и видео, в которых выражала свою поддержку нашей стране. Но летом 2022 года Виктория прекратила что-то "постить".

И оказалось, что сейчас она живет в Испании. Более того, Морозов рассказал, что Смеюха стала мамой. Неожиданным инсайдом стилист поделился во время разговора о Вике и Славе Каминской, и об их теоретическом воссоединении в группе "НеАнгелы".

"Сейчас Вика и Слава проживают за границей. Слава на Тенерифе, Вика в Италии. Они находятся там вынужденно, как и 90% всех наших людей. Почему они находятся там? Потому что у них есть маленькие дети, которых они не хотят вести под обстрелы", - сказал колорист.

"У Славы часто выпадает возможность сюда приезжать, ведь здесь есть недвижимость, есть какие-то еще дела. Что касается Виктории, насколько мне известно, она не приезжает только исключительно потому, что у нее есть достаточно маленький ребенок. Она тоже не может его сюда привести", - добавил он.

Когда именно Смеюха стала мамой и кто ее муж, Морозов рассказывать не стал. Но известно, что в январе 2022 года Вика из "НеАнгелов" намекнула на помолвку.

Тогда певица показалась на Мальдивах, рассказала о романтическом отдыхе и отметила, что не могла сказать "нет".

Кстати, несмотря на то, что сама Вика не публикует фото, в отметках можно найти, как выглядит Смеюха сейчас. В Италии она проводила немало времени с автором песен Аленой Мельник. В мае этого года артистка записывала новые треки.

Виктория Смеюха сейчас (фото: instagram.com/alyonamelnyk)