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Стало известно, кто стал новым партнером Леси Никитюк в шоу "Хто зверху?"

Вторник 05 августа 2025 12:09
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Стало известно, кто стал новым партнером Леси Никитюк в шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети недавно начали распространяться слухи, что Богдан Шелудяк, известный как Буше, не будет участвовать в новом сезоне популярного шоу "Хто зверху?". И теперь эту информацию официально подтвердили. В новом сезоне зрителей ждет смена состава ведущих - у Леси Никитюк появится новый напарник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новый канал.

Кто стал новым соведущим Леси Никитюк в "Хто зверху?"

Капитаном мужской команды на этот раз станет певец Владимир Дантес. Увидеть его в роли ведущего шоу зрители смогут уже этой осенью.

"Почему так долго ждали, чтобы предложить мне роль ведущего? Шучу! Но стать частью легендарного проекта - настоящий кайф и счастье. Я давно работаю на Новом, поэтому уже был знаком с командой проекта. И с нетерпением жду старта съемок! Кстати, каждый сезон "Хто зверху?" удивляет чем-то новым, но такого обновления, как я, проект еще не видел! Будет круто!" - поделился эмоциями артист.

Как стало известно, именно Никитюк предложила кандидатуру Дантеса на роль соведущего.

"Почему Дантес? На самом деле, никакой интриги, мы пошли по алфавиту: Б - Буше, Д - Дантес. Володя - артистичный, эпатажный и очень модный сейчас! Думаю, что вайб нашего шоу с его участием точно изменится. И есть все шансы, что наш дуэт станет новым открытием. У него отличный образ, он знает, что делать. Уверена, что у нас будут феерические батлы!" - прокомментировала ведущая.

Кстати, еще в начале этого года Леся Никитюк ошеломила поклонников неожиданным заявлением - она размышляет над тем, чтобы покинуть "Хто зверху?".

В своем обращении в соцсетях она объяснила, что не устала от телевидения, но чувствует внутреннюю потребность в новых вызовах.

"Но с каждым годом жизнь и обстоятельства все больше подводят меня к решению - оставить шоу "Хто зверху". Я не знаю когда это произойдет, но это непременно произойдет. Поэтому я подготовила для вас Фильм-бекстейдж, в котором вы узнаете много интересного о съемках шоу, обо всем что происходит за кулисами!" - написала она.

Стало известно, кто стал новым партнером Леси Никитюк в шоу &quot;Хто зверху?&quot;Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Тогда в прессе активно распространялись слухи, что причиной такого решения может быть беременность ведущей.

Хотя недавно Леся действительно стала мамой, она не ушла из проекта и осталась лицом шоу.

Похоже, несмотря на изменения в личной жизни, Никитюк остается верной любимой работе.

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