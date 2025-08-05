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Стало відомо, хто став новим партнером Лесі Нікітюк у шоу "Хто зверху?"

Вівторок 05 серпня 2025 12:09
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Стало відомо, хто став новим партнером Лесі Нікітюк у шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі нещодавно почали ширитися чутки, що Богдан Шелудяк, відомий як Буше, не братиме участі в новому сезоні популярного шоу "Хто зверху?". І тепер цю інформацію офіційно підтвердили. У новому сезоні на глядачів чекає зміна складу ведучих - у Лесі Нікітюк з’явиться новий напарник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Новий канал.

Хто став новим співведучим Лесі Нікітюк у "Хто зверху?"

Капітаном чоловічої команди цього разу стане співак Володимир Дантес. Побачити його в ролі ведучого шоу глядачі зможуть вже цієї осені.

"Чому так довго чекали, щоб запропонувати мені роль ведучого? Жартую! Але стати частиною легендарного проєкту - справжній кайф і щастя. Я давно працюю на Новому, тому вже був знайомий з командою проєкту. І з нетерпінням чекаю на старт зйомок! До речі, кожного сезону "Хто зверху?" дивує чимось новим, але такого оновлення, як я, проєкт ще не бачив! Буде круто!" - поділився емоціями артист.

Як стало відомо, саме Нікітюк запропонувала кандидатуру Дантеса на роль співведучого.

"Чому Дантес? Насправді, жодної інтриги, ми пішли по алфавіту: Б - Буше, Д - Дантес. Володя - артистичний, епатажний і дуже модний зараз! Думаю, що вайб нашого шоу за його участі точно зміниться. І є всі шанси, що наш дует стане новим відкриттям. У нього чудовий образ, він знає, що робити. Впевнена, що в нас будуть феєричні батли!" - прокоментувала ведуча.

До речі, ще на початку цього року Леся Нікітюк приголомшила прихильників несподіваною заявою - вона розмірковує над тим, щоб залишити "Хто зверху?".

У своєму зверненні в соцмережах вона пояснила, що не втомилася від телебачення, але відчуває внутрішню потребу в нових викликах.

"Але з кожним роком життя і обставини все більше підводять мене до рішення - залишити шоу "Хто Зверху". Я не знаю коли це станеться, але це неодмінно станеться. Тому я підготувала для вас Фільм-бекстейдж, в якому ви дізнаєтесь багато цікавого про зйомки шоу, про все що відбувається за кулісами!" - написала вона.

Стало відомо, хто став новим партнером Лесі Нікітюк у шоу &quot;Хто зверху?&quot;Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Тоді в пресі активно поширювались чутки, що причиною такого рішення може бути вагітність ведучої.

Хоча нещодавно Леся й справді стала мамою, вона не пішла з проєкту і залишилася обличчям шоу.

Схоже, попри зміни в особистому житті, Нікітюк залишається вірною улюбленій роботі.

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