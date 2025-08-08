"Создали что-то вечное": Jerry Heil и YARMAK показали видео на гимн любви во время войны

Jerry Heil вместе с рэпером и воином ВСУ Александром Ярмаком (YARMAK) показали щемящее видео на хит "З якого ти поверху неба?" - песню, которая уже собрала более 23 млн прослушиваний и держится в топах стримингов. Главные роли в видео исполнила реальная супружеская пара - актер Константин Темляк, который сейчас служит в армии, и актриса Анастасия Нестеренко.
Больше о новой видеоработе на гимн любви во время войны читайте в материале РБК-Украина.
Уникальность клипа, срежиссированного Валерией Фадеевой, в том, что он стал зеркалом реальной жизни его главных героев.
Актер Константин Темляк присоединился к рядам ВСУ, поэтому съемки проходили во время его короткого отпуска. Для него и его жены, актрисы Анастасии Нестеренко, это была первая совместная работа в статусе супругов.
"Съемки в этой видеоработе стали для нас терапевтическим опытом. Особенно сцена в машине. Я научилась быстро собираться в кучу, когда приходится прощаться. А здесь у меня было время выплакать все, что накопилось с тех коротких встреч", - делится Анастасия.
Она также рассказала, что музыка Jerry Heil и YARMAK постоянно звучит в машине, когда ее муж едет на боевые задания.
Для авторов песни эта работа также является глубоко личной. Jerry Heil признается, что идея дуэта родилась еще два года назад, и она поражена тем, насколько песня откликнулась военным и их любимым.
"Когда те из них, кого я знаю лично, делятся, какие эмоции переживают, когда под эту песню проводят со своими любимыми считанные счастливые дни в отпусках... Это поражает до глубины души. А какое это счастье видеть, как люди под эту песню женятся! Мне кажется, нам с Александром удалось создать что-то вечное", - комментирует певица.
YARMAK, который совмещает творчество со службой в ВСУ, отмечает, что эта история - о его собственной семье и сотнях тысяч других украинских семей.
"Моя семья как никто знает, что такое любовь на выходных. Короткий момент счастья и боль разлуки, с пониманием того, что эта встреча может быть последней. Это пример искренней чистой любви, которая живет несмотря на тяжелые испытания", - признается Ярмак.
Трек "З якого ти поверху неба?" вошел во второй полноформатный альбом Jerry Heil "АРХЕТИПИ", вышедший в мае.
А уже этой осенью певица отправляется в свой единственный в году тур по городам Украины, где поклонники смогут услышать как любимые хиты, так и новые песни с пластинки.
Финальным аккордом тура станет большой концерт в Киеве, детали которого будут объявлены позже. Сама Jerry Heil интригует: готовится что-то "грандиозное".
Вам также может быть интересно:
При написании материала использовалась информация от пресс-службы Jerry Heil.