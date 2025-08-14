ua en ru
Мир, где живет магия: 5 фэнтези-сериалов, которые вы могли пропустить, и зря

Четверг 14 августа 2025 19:44
Интересные сериалы о магии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Порой всем нам нужны сериалы, которые ведут туда, где возможно все. Магия, чудеса, сказки, которые стали реальностью, и приключения, о которых можно только мечтать - это дарит мир фэнтези.

РБК-Украина собрало для вас 5 сериалов о магии и мистике, с которыми можно забыть о времени и окунуться в фэнтези с головой.

"Песочный человек"

Поэтическое, темное и совершенно уникальное фэнтези о повелителе снов, который возвращается в свой мир после долгого плена. Сериал балансирует между философией, сказкой и комиксовым видением. Здесь смерть не конец, а сестра, а сны - не побег, а оружие. И каждая серия, будто причудливый сон, из которого не хочется просыпаться.

"Однажды в сказке"

Белоснежка, Румпельштильцхен и Красная Шапочка живут в современном городке, не подозревая, кем были. Это сериал, где сказка смешалась с реальностью, а наивность с трагедией. В нем много магии, но еще больше попыток понять, что такое настоящее счастье. И действительно ли "жили долго и счастливо" это конец?

"Десятое королевство"

Это классика, которая опередила свое время. Девушка из Нью-Йорка попадает в мир, где сказки ожили, но сломались. Здесь оборотни влюбляются, зеркала ведут в пропасть, а зло совсем не там, где кажется. Это фэнтези для взрослых мечтателей: смешное, горькое и до слез трогательное.

"Ключи Локков"

После смерти отца трое детей находят старый дом с магическими ключами, каждый из которых открывает новую грань: память, страх, пустоту или дверь к другой сущности. Это фэнтези, где красота кадра контрастирует с темнотой подтекста. Будто сказка для подростков, но вдруг она становится зеркалом для всех, кто боится взрослеть.

"Уиллоу"

А это новая жизнь старой легенды - история о мире, где еще живет магия, а молодые герои вынуждены выйти из тени своих предков. Невероятное приключение, искренний страх и капелька надежды - этот сериал быстро затягивает, но при этом позволяет не терять связь с реальностью.

