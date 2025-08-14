Світ, де живе магія: 5 фентезі-серіалів, які ви могли пропустити, і дарма

Часом усім нам потрібні серіали, які ведуть туди, де можливо все. Магія, дива, казки, які стали реальністю, та пригоди, про які можна лише мріяти - це дарує світ фентезі.

РБК-Україна зібрало для вас 5 серіалів про магію та містику, з якими можна забути про час та пірнути у фентезі з головою.

"Пісочний чоловік"

Поетичне, темне й абсолютно унікальне фентезі про володаря снів, який повертається у свій світ після довгого полону. Серіал балансує між філософією, казкою й коміксовою візією. Тут смерть не кінець, а сестра, а сни - не втеча, а зброя. І кожна серія, ніби химерний сон, із якого не хочеться прокидатися.

"Якось у казці"

Білосніжка, Румпельштильцхен та Червона Шапочка живуть у сучасному містечку, не підозрюючи, ким були. Це серіал, де казка змішалася з реальністю, а наївність з трагедією. У ньому багато магії, але ще більше спроб зрозуміти, що таке справжнє щастя. І чи справді "жили довго й щасливо" це кінець?

"Десяте королівство"

Це класика, яка випередила свій час. Дівчина з Нью-Йорка потрапляє у світ, де казки ожили, але зламались. Тут перевертні закохуються, дзеркала ведуть у прірву, а зло зовсім не там, де здається. Це фентезі для дорослих мрійників: смішне, гірке й до сліз зворушливе.

"Ключі Локків"

Після смерті батька троє дітей знаходять старий дім із магічними ключами, кожен з яких відкриває нову межу: пам’ять, страх, порожнечу чи двері до іншої сутності. Це фентезі, де краса кадру контрастує з темрявою підтексту. Ніби казка для підлітків, але раптом вона стає дзеркалом для всіх, хто боїться дорослішати.

"Віллоу"

А це нове життя старої легенди - історія про світ, де ще живе магія, а молоді герої змушені вийти з тіні своїх предків. Неймовірна пригода, щирий страх і краплинка надії - цей серіал швидко затягує, але при цьому дозволяє не втрачати зв'язок з реальністю.