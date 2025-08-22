Такой Ольгу Сумскую вы не видели: редкое фото с темными волосами

Ольга Сумская 22 августа отмечает 59-летие. По случаю праздника ее муж опубликовал редкие архивные фото актрисы и растрогал поздравлением. На одном из них можно увидеть звезду "Роксоланы" с темными волосами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Виталия Борисюка.
Он порадовал поклонников подборкой архивных фото с любимой и оставил трогательные слова поздравления.
"С днем рождения, моя любимая, мое счастье!" - написал он.
Кроме того, Виталий посвятил имениннице трогательный стих и раскрыл, как нежно обращается к ней в браке. В частности он называет актрису Лялюня и Оля.
"Мы вместе! Кино, сцена, роли
Дети, семья, война!
Вместе дорога счастливая
А иногда очень сложная!
Лелька, Лялюня, Оля!
Пусть всегда приходит весна
Ты фантастическая женщина!
Успех, любовь, признание!
Спасибо Богу и судьбе!
Пью бокал любви до дна!!!"
На одной из фотографий можно увидеть, какой была актриса в юные годы. На фото она предстает с каштановыми волосами в золотых серьгах, вышиванке и с ожерельем.
Такие архивные фотографии демонстрируют, как менялся имидж легендарной актрисы сквозь годы.
Она была растрогана трогательными словами мужа и оставила свою реакцию в комментариях.
"Мой родной. Моя любовь", - написала она.
Коллеги и поклонники мгновенно присоединились к поздравлениям в соцсетях актрисы.
Напомним, в мае пара отметила 29-ю годовщину брака. У них есть общая дочь Анна.
Также в РФ живет старшая дочь актрисы Антонина от предыдущего брака с Евгением Паперным.
С начала полномасштабного вторжения она не высказывалась о российской агрессии против Украины.
