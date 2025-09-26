Терен откровенно об отношениях с Инной Белень: "Должен был придерживаться контракта"

Ветеран войны и главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр Терен впервые откровенно прокомментировал свои отношения с победительницей Инной Белень.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Будько Алине Доротюк.

Ожидания от "прецедентного" сезона

13-й сезон "Холостяка" стал уникальным для украинского телевидения. Впервые главным героем проекта стал ветеран российско-украинской войны с ампутациями.

Это вызвало огромный резонанс и привлекло внимание даже тех, кто давно не следил за шоу.

Впрочем, сам Терен признался: чувства любви на проекте не возникло.

"За 10 часов ты не познакомишься с человеком настолько, чтобы в него влюбиться", - объяснил он.

Александр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Доротюк отметила, что Терен якобы диктовал команде свои условия. Но ветеран опроверг эти слова.

"Не было никаких условий, которые я диктовал. Единственное мое правило было, чтобы все были украиноязычные. Это даже не правило, это норма", - подчеркнул он.

Впоследствии выяснилось, что некоторые участницы скрывали свои русскоязычные страницы в соцсетях во время съемок, чтобы не выбыть из проекта.

Почему победила Инна

Многих интересовало, почему в финале Терен таки выбрал Инну Белень, если чувств не было.

Как признался ветеран, он не мог отказаться от финального выбора, ведь формат шоу этого не позволял.

"От меня были разные сценарии предложены выхода из этого проекта. Но решение принимало руководство. Я подписал контракт, и должен был придерживаться его условий", - пояснил Терен.

"Игры не было"

После проекта именно Белень активно создавала образ влюбленной пары в соцсетях. Саша же уверяет, что с его стороны этого не было.

"Я не сказал бы, что я где-то кого-то обманул или выставлял сообщения: ох, как я люблю кого-то, у нас такие отношения... Этого ничего не было", - подчеркнул он.

В конце концов ветеран ответил на самый важный вопрос - были ли между ним и Инной отношения после шоу и общается ли он сейчас с победительницей "Холостяка".

"Нет. Нет, абсолютно никак. Ноль", - заявил Александр.

Напомним, ранее в этой теме высказывалась украинский блогер и волонтер Елена Мандзюк.

Она заявила, что на самом деле Александр Терен и победительница "Холостяка" Инна Белень не строили отношений после завершения проекта.

"Я видела, что с Сашей сделали после "расставания". Отношений, которых не было. Как вела себя победительница, как она играла жертву: "Я так страдаю, мне так тяжело из-за расхода, Саша то сказал". А отношений нет. Такая актриса, я шокирована сидела", - рассказала Мандзюк.

Александр Терен и Елена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Блогер подчеркнула, что встречалась с Тереном значительно чаще, чем он с Белень, и считает, что история об их отношениях была выдумкой.

Она также критиковала поведение Инны, утверждая, что та намеренно создавала образ жертвы и негативно настраивала подписчиков в соцсетях против Александра.

Напомним, победительницей 13-го сезона "Холостяка" стала волонтер и переводчица Инна Белень.

После финала пара объявила, что остается вместе, однако впоследствии их отношения переросли в публичные скандалы - в частности из-за языкового вопроса.

Александр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Ветеран войны признал, что позиция его девушки стала для него неприятным открытием.

Официально о расставании Инна и Александр сообщили 4 февраля.

Тогда же Терен объяснил, что не смог влюбиться на проекте и именно поэтому отписался от победительницы в Instagram.