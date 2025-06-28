Инфлюенсер Татьяна Савицкая: Потерю пережить невозможно - надо жить новой миссией

Кто такие блогеры и инфлюенсеры и какую роль они играют в условиях войны? Какая соцсеть лучшая для старта? Как справиться с потерей родного человека и почему важно продолжать донатить? Об этом и больше - в разговоре с РБК-Украина рассказала инфлюенсер Татьяна Савицкая.

РБК-Украина пообщалось с Татьяной о том, кто такие блогеры в Украине сегодня, где проходит граница их ответственности и почему пластические операции - это о свободе и силе?

– Вы себя относите больше к блогеру или инфлюенсеру? И какая между этими понятиями разница?

– Я уже более 7 лет в этой сфере, и когда только начинала, слово "блогер" ассоциировалось с чем-то непонятным, с людьми, которые просто крутятся перед экраном и все. Тогда это даже не воспринималось как что-то серьезное. Сейчас же совсем другой уровень. Сегодня они на одном уровне с медийными людьми, имеют влияние, формируют тренды и закрывают сборы.

Я бы все же отнесла себя к инфлюенсерам. Потому что для меня это не просто "публичная личность" - это человек, который реально влияет на мнение других, формирует тренды, вдохновляет и ведет за собой.

Инфлюенсер - это не только о цифрах. Это о доверии, влиянии и ценности для своей аудитории. А когда эта аудитория еще и платежеспособная - ты не просто популярен, ты конвертируешь внимание во влияние, а влияние - в результат.

Возможно, именно поэтому сегодня все больше людей любят, когда их называют именно инфлюенсерами, а не просто блогерами или звездами соцсетей. И я - среди них.

Татьяна Савицкая об индустрии блогеров (фото: пресс-служба инфлюенсера)

– Какой вы видите миссию блогера в условиях войны?

– Самая главная моя миссия - поддержка украинских военных. Это не просто слова. Для меня это личное.

Мой брат отдал свою жизнь за нашу страну. И после этого мое желание помогать армии стало не просто внутренним зовом, а настоящим долгом.

Я и до того делала все, что могла - за это время я провела 153 благотворительных мероприятия, во время которых мы собирали средства, передавали амуницию, медикаменты, помощь на передовую. Но после его гибели я почувствовала, что не имею права останавливаться.

Честно говоря, больно, что страна этого не всегда ценит. Я до сих пор сужусь, чтобы имя моего брата было внесено в список Героев Украины. Это долгий и изнурительный путь. Но я не сдаюсь.

Потому что пока мы живы - должны бороться за тех, кто уже не может.

Относительно ответственности, надо осознавать, что ты влияешь на мнение людей. Между блогером и аудиторией есть определенная эмоциональная связь. Люди смотрят тебя каждый день, переживают с тобой эмоциональные упадки и подъемы. Когда ты выставляешь какую-то проблему или рекомендуешь что-то, они реагируют, доверяют твоему мнению.

– Вы упомянули о сборах. Недавно произошел скандал с Назаром Гусаковым, который злоупотреблял доверием донаторов. Как, по вашему мнению, стоит действовать, чтобы поддерживать доверие аудитории и эффективно организовывать сборы?

– Да, это ужасно. Сейчас сборы и так сложнее делать. В первые годы войны реально за полдня можно было спокойно закрыть, когда блогеры объединялись. Сейчас люди устали. Однако стараемся продолжать идти к победе.

А тот, кто хочет нарушить доверие и манипулирует аудиторией - это недопустимо. Это подрывает доверие в целом. Доверие вообще нельзя подрывать.

– Некоторые публичные лица оправдываются, что не публикуют сборы, потому что это "срезает охват" и не дает зарабатывать. Как вы относитесь к такой позиции?

– Это их зона ответственности, и я не буду на это отвечать. Я отвечаю за себя. Я постоянно выставляю сборы, потому что моя семья пережила очень болезненную историю, пострадала от войны. Для меня нет вопроса, срежет охват или нет. У меня вопрос больше о помощи.

– Ваша семья пережила ужасную потерю. Как справляетесь?

– Когда погиб брат, все говорили: "Время лечит, время лечит". Не лечит! Это невозможно пережить. Как болело, так и болит. Чувства притупляются на какой-то определенный момент, ты забываешься, а потом как накроет волной эмоций. Ты сдержаться не можешь.

Мы восстанавливаемся, пытаемся жить. Мама приезжает ко мне, но ей сложно. Первые полгода они вообще не выходили с кладбища. Это реально сложно, когда ты растишь ребенка 30 лет, его забирают, а потом страна даже не хочет вносить его в список героев

– Что можете посоветовать тем, кто разделяет вашу боль?

– Пережить невозможно, но надо начинать восстанавливаться и жить уже с другой миссией. Вот у нас - помочь воспитать его дочь. И мои родители максимально стараются, проводят время.

– Вы организовали премию Bloggers Awards, которая вот уже 29 июня пройдет в Киеве. Почему такие мероприятия важны? Многие до сих пор считают блогерство не профессией.

– Почему это не профессия? Диджитал-индустрия приобрела такое значение, что имеет уже больше влияния, чем телевидение. В современном мире отмечают звезд шоубизнеса, певцов, актеров. Но почему эта категория людей, которая имеет влияние, обходится стороной?

Блогеры имеют огромное влияние. Они объединяют вокруг себя людей. Если надо где-то подписать петицию, они выкладывают - и петиция подписывается буквально за минуты.

Они мотивируют, рассказывают. Эти люди - это не просто те, кто генерирует контент. Они помогают закрывать миллионные благотворительные сборы, формируют общественное мнение, запускают тренды.

Даже возьмем последний скандал с Алхим и Мандзюк - все это раскрутили блогеры. Буквально за сутки поднялось такое громкое обсуждение.

Это новая ветвь людей, которых надо отмечать премией, потому что они способны сделать все: или скандал за сутки, или тренды, или сбор и тому подобное. Даже телевидение не способно это распушить так, как это можно сделать в интернете. У некоторых дома уже даже телевизора нет.

Для меня эта премия - и церемония награждения, и яркое пространство для объединения людей, которые ежедневно влияют на культуру, социум, бизнес.

Каждый блогер имеет дополнительный бизнес, который создал рабочие места и налоги для страны. И это тоже имеет огромное влияние. Конечно, хочется создавать такие события, чтобы отмечать реально лучших в своей нише.

Мы официально зарегистрированы, сделали серийные номера под каждую награду. Каждый голос официально зарегистрирован и его невозможно накрутить.

– А по каким критериям вы выбираете номинантов премии?

– Там много критериев. О них должны говорить. Должна быть классная аудитория, проверяем, нет ли связей с Россией, даже зарегистрированы ли они как ФЛП. Что они транслируют, не ведут ли негативные нарративы для своей аудитории.

– Вспомнили скандал с Алхим и Мандзюк. А как вы относитесь к блогерам, которые продолжают публично общаться на русском языке?

– Негативно. Мой брат был за украинизацию и я тоже за нее. У меня нет морального права судить людей. Моя позиция такова: не говорю на русском. Даже мой ребенок, который можно сказать вырос на русском языке, ходил в садик, где все общаются на русском, если дома где-то говорит по-русски, я поправляю: "Не розумію".

Мы не слушаем русскую музыку вообще. У меня ни одной русской песни в плейлисте. И если возле меня кто-то хотел бы включить, они знают, что я против.

Это моя мораль жизни. Я не имею права ее навязывать. У каждого своя голова, как говорится. Но я это не принимаю. Слушать русскую музыку в стране, где каждый день над головой российские ракеты стреляют, это не только аморально... Это словами не передать.

– Как мама дочери каких еще принципов воспитания придерживаетесь? Вы строгая?

– Любить - это самое важное. Я не строгая мама, а влюбленная. Очень хотела доченьку.

Татьяна Савицкая с дочкой (фото: пресс-служба инфлюенсера)

– Что для вас является красной линией в сотрудничестве с брендами или персоналиями?

– Я бы точно отказала, например, если бренд до сих пор работает в России. Например, Ашан. Я им отказывала и говорила: "Моя совесть мне не позволяет взять деньги за рекламу Ашана, который до сих пор платит налоги России, дает рабочие места россиянам, потом эти ракеты летят на нас". Я не хочу иметь отношения даже к такой истории, поэтому я им отказываю. Для меня это суперпринципиальная позиция.

– А те, кто "сбежал" из страны - Потап, Волошин - вы бы смогли с такими людьми сотрудничать?

– Я знаю Сашу лично. Он не сбежал, а уехал, потому что на него напали. Я знаю из личных источников, как все это происходило на самом деле. Не то, что показывается в СМИ, а немножко другое. Потому что показывается та история, которая выгодна, которую будут смотреть, читать и так далее. Лично со мной он собрал не один миллион. Там уже, наверное, за миллиард перешло.

Я не хочу как-то продвигать свое какое-то мнение. Просто знаю немного другую историю, не ту, которую транслируют. У нас с ним адекватные отношения. Я знаю его, он - меня. Сотрудничала бы с ним - не знаю, честно. Если это что-то по благотворительности, помочь армии, я бы поддержала точно. Относительно других, скорее, нет, чем да.

– Насколько трудно сегодня стать блогером в Украине? Возможно ли это сделать без поддержки крупных агентств или уже раскрученных блогеров?

– Да, возможно. Надо создавать классный и качественный контент. Определиться со стилистикой и тематикой своего блога. Только тогда вы начнете генерировать классный, качественный контент, который будут действительно смотреть.

Можно ходить на встречи с другими криэйторами. Например, UGC-блогеры с 5-10 тысячами подписчиков зарабатывают хорошие деньги за видео для брендов. Даже при небольшой аудитории можно собрать миллионы просмотров. Главное - качественный контент.

Искать партнерства: писать брендам, блогерам самостоятельно и начинать с ними сотрудничать.

Этой сфере нужно уделять достаточно времени, а не выкладывать одно видео в неделю. Надо постоянно, систематически работать. Тогда будет результат, даже если не вкладываешь денег, а только вкладываешь свое время.

– А что вы можете выделить как основы успеха: качественный контент, связи, стиль, коллаборации?

– Харизма и качественный контент. Когда ты не боишься проявляться, не думаешь, что скажет человек со стороны, тогда ты генерируешь классные идеи, которые "залетают".

Харизма всегда притягивает людей. Сильные люди притягивают. Люди покупают людей, как бы это странно ни звучало. И когда это харизматичный блогер, возьмем ту же Настю Ткаченко, - ее харизма просто на 10 из 10, она притягивает духом, и поэтому ее хочется смотреть до конца видео, написать комментарий, лайкнуть.

– Какая платформа, по вашему мнению, является самой эффективной для старта? TikTok, Instagram, YouTube или что-то другое?

– TikTok самый легкий, потому что ты запускаешь там любые видео, и они могут действительно "залететь". Instagram требует немножечко постараться, классно смонтировать, потратить время.

Самый быстрорастущий - это TikTok точно. Потому что реально, если классно генерируешь контент и ежедневно снимаешь видео, по два-три в день, то за месяц 5-10 тысяч подписчиков гарантировано.

– Любого инфлюенсера, блогера или эксперта время от времени сопровождает хейт. Как на него реагировать и может ли он быть полезным?

– Конечно, черная история работает лучше, люди на это реагируют. И поэтому некоторые блогеры делают, извините, "кринж" и так далее.

Я люблю тех людей, которые пишут мне, что я косая, кривая или еще какая-то. Возможно, у них все очень плохо, и все, что они сейчас могут сделать для освобождения от негативной энергии - это написать мне.

Однако, чтобы меня сдвинуть, надо очень постараться. Я уже сделала многое: создала себя, свою позицию, стою крепко на ногах. И человек, который скажет, что я некрасивая, не повлияет на меня. Но я им говорю "спасибо", что высвободили свою негативную энергию.

– Вы недавно сделали пластическую операцию на животе. Почему решились на нее и что думаете о таких процедурах? Многие до сих пор считают, что изменения в себе - о неуверенности и непринятии.

– Каждое мнение имеет право на существование. Я не делю мир на черное и белое: либо ты делаешь, либо не делаешь. Люди, которые говорят, что это "не ок", это не о принятии. Это значит, что они себе что-то не позволяют. У нас уже настолько все технологии разнообразились, что если ты можешь сделать свою жизнь лучше, почему это не сделать?

Моя операция была как восстановление после родов. Я на это решалась 7 лет. В тот момент никто не думал, как красиво разрезать мой живот. Они думали о том, как спасти меня и моего ребенка. Поэтому у меня был рубец.

Меня это каждый раз бесило, потому что ты надеваешь какое-то платье, и у тебя торчит этот животик, у тебя яма, которая даже при платьях была видна. И мне это доставляло определенный дискомфорт. Я хотела это изменить. Изменить свою жизнь и наконец-то одевать те платья, которые мне нравятся. Почему бы и нет? Я бы не делала операцию, если бы за 7 лет ничего не помогало.

Татьяна Савицкая (фото: пресс-служба инфлюенсера)