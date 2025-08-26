ua en ru
Тина Кароль призналась, свободно ли сейчас ее сердце

Вторник 26 августа 2025 12:36
Тина Кароль призналась, свободно ли сейчас ее сердце Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Тина Кароль впервые за долгое время высказалась относительно своей личной жизни. Артистка призналась, есть ли у нее сейчас романтические отношения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды для "Сніданку з 1+1".

Свободно ли сердце Тины Кароль

На вопрос журналистов, имеет ли она сейчас любовь в жизни, исполнительница не дала прямого ответа, однако ее слова красноречиво намекнули на то, что сейчас ее сердце не занято.

"К сожалению, успешность человека - это одиночество. За результатами на пьедестале идет кропотливая работа. Ты особо не имеешь времени где-то погулять. Летом мы сделали очень много коллабораций и треков", - поделилась певица.

Несмотря на насыщенный график, связанный с творчеством и благотворительной деятельностью, звезда все же успевает видеться с сыном Вениамином.

Парень уже более семи лет живет в Лондоне, где получает образование, а на каникулы приезжает домой.

Напомним, после смерти мужа Евгения Огира Тина самостоятельно воспитывает сына и избегает публичных комментариев о своей личной жизни.

Ранее в СМИ появлялись предположения о ее возможном романе с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе.

Фолловеры обратили внимание, что мужчина начал публиковать фото с артисткой еще в 2023 году.

Известно, что Юрий является президентом американского благотворительного фонда PROTEZ FOUNDATION, который занимается украинскими военными.

Тина Кароль призналась, свободно ли сейчас ее сердцеТина Кароль и Юрий Арошидзе (фото: instagram.com/tina_karol)

Благодаря финансированию со стороны США организация помогает протезировать раненых бойцов как в Штатах, так и в Украине, а также обучает украинских специалистов работе с современными протезами.

Впрочем, сама Тина не обошла эту тему стороной. Во время концерта она решила прокомментировать домыслы публики о якобы романе с младшим на девять лет бизнесменом - правда, сделала это в шутку, без упоминания конкретных имен.

"Это все смешно. Особенно последнее - то, с кем меня поженили. Я говорю, что в "Дії" этого не видела, поэтому все подделка. На заборе тоже пишут и там ничего...", - произнесла Кароль со сцены, окончательно развеяв слухи.

