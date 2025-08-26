ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Тіна Кароль зізналась, чи вільне зараз її серце

Вівторок 26 серпня 2025 12:36
UA EN RU
Тіна Кароль зізналась, чи вільне зараз її серце Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

Тіна Кароль вперше за тривалий час висловилася стосовно свого особистого життя. Артистка зізналася, чи має зараз романтичні стосунки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки для "Сніданку з 1+1".

Чи вільне серце Тіни Кароль

На запитання журналістів, чи має вона зараз кохання у житті, виконавиця не дала прямої відповіді, однак її слова промовисто натякнули на те, що наразі її серце не зайняте.

"На жаль, успішність людини - це самотність. За результатами на п'єдесталі йде кропітка робота. Ти особливо не маєш часу десь погуляти. Влітку ми зробили дуже багато колаборацій та треків", - поділилася співачка.

Попри насичений графік, пов'язаний із творчістю та благодійною діяльністю, зірка все ж встигає бачитися з сином Веніаміном.

Хлопець уже понад сім років мешкає в Лондоні, де здобуває освіту, а на канікули приїжджає додому.

Нагадаємо, після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна самостійно виховує сина й уникає публічних коментарів про своє особисте життя.

Раніше у ЗМІ з’являлись припущення про її можливий роман із 30-річним бізнесменом Юрієм Арошідзе.

Фоловери звернули увагу, що чоловік почав публікувати фото з артисткою ще у 2023 році.

Відомо, що Юрій є президентом американського благодійного фонду PROTEZ FOUNDATION, який опікується українськими військовими.

Тіна Кароль зізналась, чи вільне зараз її серцеТіна Кароль та Юрій Арошідзе (фото: instagram.com/tina_karol)

Завдяки фінансуванню з боку США організація допомагає протезувати поранених бійців як у Штатах, так і в Україні, а також навчає українських фахівців роботі з сучасними протезами.

Втім, сама Тіна не оминула цієї теми. Під час концерту вона вирішила прокоментувати домисли публіки про нібито роман із молодшим на дев’ять років бізнесменом - щоправда, зробила це жартома, без згадки про конкретні імена.

"Це все смішно. Особливо останнє - те, з ким мене поженили. Я кажу, що в "Дії" цього не бачила, тому все підробка. На паркані теж пишуть і там нічого…", - виголосила Кароль зі сцени, остаточно розвіявши чутки.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль Зірки шоу-бізнесу Стосунки
Новини
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили