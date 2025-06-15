Топ-10 звезд советского кино, которые умерли от алкоголизма

Александр Абдулов

Любимец женщин и звезда советского кино 1980-х Абдулов запомнился миллионам зрителей ролями в "Обыкновенном чуде", "Чародеях", "Убить дракона". Но за улыбкой, блеском и обаянием скрывалась другая сторона жизни.

"Если бы не пил и не курил - не умер бы так рано", - рассказывали о нем друзья.

Абдулов начал курить еще подростком, со временем к этому добавился и алкоголь. Привычки стали частью его стиля жизни - неотъемлемой, но пагубной.

Кадр из фильма "Чародеи"

В 2008 году он ушел из жизни из-за рака легких. Ему было всего 55 лет.

Его коллеги не отрицают: талант был настоящий - но и зависимость тоже.

Владимир Высоцкий

Актер, поэт и звезда "Места встречи изменить нельзя" и символ целой эпохи. Умер в 1980-м в 42 года. Причина смерти до сих пор вызывает споры, но алкоголизм и зависимость от наркотиков сыграли ключевую роль.

Курил с юности, пил еще со времен учебы. Впоследствии пришел к морфию - чтобы "не пить", а в результате - еще глубже в пропасть.

Лечился, кодировался, но постоянно срывался. Последние годы - смесь алкоголя, наркотиков, стресса и боли.

Кадр из фильма "Маленькие трагедии"

Олег Даль

Актер не раз пытался избавиться от пагубной привычки - даже проходил "кодирование" вместе с Владимиром Высоцким. Но все усилия оказались тщетными: срывы случались снова и снова.

3 марта 1981 года Олег Даль внезапно умер в гостиничном номере в Киеве. По одной из версий, роковой сердечный приступ спровоцировал алкоголь, который врачи категорически запрещали актеру.

Кадр из фильма "Старая, старая сказка"

Юрий Богатырев

Последние годы жизни звезда советского кино Юрия Богатырева были непростыми: он заметно набрал вес, из-за чего приглашения в кино становились все реже и реже.

Отчаяния добавляла и зависимость - актер мог употреблять даже лосьоны и одеколоны, срывать спектакли и съемки.

Впоследствии Богатырев перешел на антидепрессанты, но это лишь усугубило ситуацию. В роковой день он запил таблетку шампанским - и сердце не выдержало.

Официальная причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Кадр из фильма "Несколько дней из жизни И.И Обломова"

Николай Еременко - младший

Николай Еременко ушел из жизни в результате инсульта, который произошел после длительного запоя. Когда ему стало плохо, он отказался вызывать скорую помощь - стеснялся своего вида.

В конце концов его таки доставили в больницу, но было слишком поздно. Звезду фильмов "Красное и черное" и "Пираты ХХ века" спасти не удалось.

Кадр из фильма "31 июня"

Леонид Филатов

Актер, писатель и поэт имел привычку почти ежедневно прикладываться к алкоголю - "для бодрости", как сам говорил.

Сначала это закончилось микроинсультом, а затем отказали обе почки. После этого Леонид не мог употреблять даже воду без строгого контроля - все приходилось дозировать.

Кадр из фильма "Ярослав Мудрый"

Георгий Бурков

Бурков настолько глубоко погружался в свои роли, что пил не только на съемочной площадке - а часто и очень много.

Актер ушел из жизни в 57 лет, официальной причиной смерти стала тромбоэмболия. После вскрытия врачи были шокированы: "Как он вообще жил с такими сосудами...?".

Кадр из фильма "Старики-разбойники"

Изольда Извицкая

Роль в фильме "Сорок первый", в котором Извицкая сыграла Марию Басову, сделала ее известной на весь СССР.

Но эта вершина так и осталась единственной: впоследствии актрису приглашали лишь на эпизоды, а не в главные роли.

Ее муж, актер Эдуард Бредун, начал злоупотреблять алкоголем и втянул в это и Изольду.

Кадр из фильма "Сорок первый"

А потом - ушел. Без поддержки, без театра, без работы она постепенно угасала.

Последние месяцы жизни Извицкая питалась хлебными корками и спиртным. Всего 38 лет - и ее не стало.

Наталья Кустинская

В 21 год Наталья потеряла главную роль своей жизни - Тосю в фильме "Девушка без адреса".

Ее не утвердили, несмотря на поддержку мужа-режиссера, и выбрали Надежду Румянцеву.

Хотя у Кустинской было около 50 ролей, среди них известные - "Иван Васильевич меняет профессию", "Три плюс два", - настоящей актерской славы она так и не получила.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Жизнь Натальи была тяжелой: шесть браков, трагическая судьба единственного сына. В конце 1980-х она стала употреблять алкоголь - и это серьезно подкосило ее здоровье. Актриса умерла в 74 года.

Инна Ульянова

Ее звездный час наступил лишь в 48 лет - с ролью в культовых "Покровских воротах".

Но эта популярность стала ловушкой: зрители видели в ней лишь ту самую героиню. В театре она не получала значимых ролей, личная жизнь тоже не сложилась - короткий брак с режиссером Борисом Голдаевым закончился из-за сцены ревности.

Кадр из фильма "Покровские ворота"

В конце 90-х работа исчезла, а вместе с ней - и ощущение нужности. Начались регулярные запои.

Инна даже могла выйти в подъезд без одежды. В последние годы она оставалась одинокой, страдала от цирроза печени. Умерла 9 июня 2005 года.