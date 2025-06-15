Топ-10 звезд советского кино, которые умерли от алкоголизма

Советский кинематограф подарил зрителям немало харизматичных звезд, которых обожали миллионы. Но далеко не все выдержали бремя славы, творческих мук и личных драм. Алкоголь для многих из них стал не просто привычкой - он стал бегством от реальности, что в итоге привело к трагической развязке.
В нашей подборке на РБК-Украина - 10 звезд советского кино, чья жизнь оборвалась из-за алкоголизма, несмотря на талант и народную любовь.
Любимец женщин и звезда советского кино 1980-х Абдулов запомнился миллионам зрителей ролями в "Обыкновенном чуде", "Чародеях", "Убить дракона". Но за улыбкой, блеском и обаянием скрывалась другая сторона жизни.
"Если бы не пил и не курил - не умер бы так рано", - рассказывали о нем друзья.
Абдулов начал курить еще подростком, со временем к этому добавился и алкоголь. Привычки стали частью его стиля жизни - неотъемлемой, но пагубной.
В 2008 году он ушел из жизни из-за рака легких. Ему было всего 55 лет.
Его коллеги не отрицают: талант был настоящий - но и зависимость тоже.
Актер, поэт и звезда "Места встречи изменить нельзя" и символ целой эпохи. Умер в 1980-м в 42 года. Причина смерти до сих пор вызывает споры, но алкоголизм и зависимость от наркотиков сыграли ключевую роль.
Курил с юности, пил еще со времен учебы. Впоследствии пришел к морфию - чтобы "не пить", а в результате - еще глубже в пропасть.
Лечился, кодировался, но постоянно срывался. Последние годы - смесь алкоголя, наркотиков, стресса и боли.
Актер не раз пытался избавиться от пагубной привычки - даже проходил "кодирование" вместе с Владимиром Высоцким. Но все усилия оказались тщетными: срывы случались снова и снова.
3 марта 1981 года Олег Даль внезапно умер в гостиничном номере в Киеве. По одной из версий, роковой сердечный приступ спровоцировал алкоголь, который врачи категорически запрещали актеру.
Последние годы жизни звезда советского кино Юрия Богатырева были непростыми: он заметно набрал вес, из-за чего приглашения в кино становились все реже и реже.
Отчаяния добавляла и зависимость - актер мог употреблять даже лосьоны и одеколоны, срывать спектакли и съемки.
Впоследствии Богатырев перешел на антидепрессанты, но это лишь усугубило ситуацию. В роковой день он запил таблетку шампанским - и сердце не выдержало.
Официальная причина смерти - острая сердечная недостаточность.
Николай Еременко ушел из жизни в результате инсульта, который произошел после длительного запоя. Когда ему стало плохо, он отказался вызывать скорую помощь - стеснялся своего вида.
В конце концов его таки доставили в больницу, но было слишком поздно. Звезду фильмов "Красное и черное" и "Пираты ХХ века" спасти не удалось.
Актер, писатель и поэт имел привычку почти ежедневно прикладываться к алкоголю - "для бодрости", как сам говорил.
Сначала это закончилось микроинсультом, а затем отказали обе почки. После этого Леонид не мог употреблять даже воду без строгого контроля - все приходилось дозировать.
Бурков настолько глубоко погружался в свои роли, что пил не только на съемочной площадке - а часто и очень много.
Актер ушел из жизни в 57 лет, официальной причиной смерти стала тромбоэмболия. После вскрытия врачи были шокированы: "Как он вообще жил с такими сосудами...?".
Роль в фильме "Сорок первый", в котором Извицкая сыграла Марию Басову, сделала ее известной на весь СССР.
Но эта вершина так и осталась единственной: впоследствии актрису приглашали лишь на эпизоды, а не в главные роли.
Ее муж, актер Эдуард Бредун, начал злоупотреблять алкоголем и втянул в это и Изольду.
А потом - ушел. Без поддержки, без театра, без работы она постепенно угасала.
Последние месяцы жизни Извицкая питалась хлебными корками и спиртным. Всего 38 лет - и ее не стало.
В 21 год Наталья потеряла главную роль своей жизни - Тосю в фильме "Девушка без адреса".
Ее не утвердили, несмотря на поддержку мужа-режиссера, и выбрали Надежду Румянцеву.
Хотя у Кустинской было около 50 ролей, среди них известные - "Иван Васильевич меняет профессию", "Три плюс два", - настоящей актерской славы она так и не получила.
Жизнь Натальи была тяжелой: шесть браков, трагическая судьба единственного сына. В конце 1980-х она стала употреблять алкоголь - и это серьезно подкосило ее здоровье. Актриса умерла в 74 года.
Ее звездный час наступил лишь в 48 лет - с ролью в культовых "Покровских воротах".
Но эта популярность стала ловушкой: зрители видели в ней лишь ту самую героиню. В театре она не получала значимых ролей, личная жизнь тоже не сложилась - короткий брак с режиссером Борисом Голдаевым закончился из-за сцены ревности.
В конце 90-х работа исчезла, а вместе с ней - и ощущение нужности. Начались регулярные запои.
Инна даже могла выйти в подъезд без одежды. В последние годы она оставалась одинокой, страдала от цирроза печени. Умерла 9 июня 2005 года.
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