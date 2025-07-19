Три года без Руси. Муж и друзья Писанки вспомнили, какой она была, и как любила жизнь (видео)

19 июля 2022 года не стало Русланы Писанки, ее жизнь унесла тяжелая болезнь. И к годовщине смерти звезды ТВ ее муж Игорь Исаков и друзья с коллегами поделились трогательными воспоминаниями.
Что о Писанке говорят ее близкие, рассказывает РБК-Украина.
18 июля Исаков разместил новое видео. В нем он показал, какой приготовил борщ - именно это блюдо готовила Руслана за день до своей смерти. У артистки был кулинарный талант и она часто радовала близких чем-то вкусненьким.
И после ее смерти Игорь готовит борщ, когда хочет вспомнить о Руслане и угостить им друзей.
Ведущий и коллега Русланы написал, что "жизнь несется, а всегда заряженная на движение Писанка только наблюдает со своей высоты на нашу суету". Он показал целую серию редких фото звезды и рассказал, какой ее помнит.
"Мы познакомились с Русей где-то в 1997 году, когда я пригласил ее на ток-шоу "Вибрики" как мгновенную суперзвезду прогноза погоды. Тогда мне она показалась напряженной, потому что перед несколькими сотнями подростков в студии немного нервничала. До начала. В процессе "ожила" и освоилась, шутила и уверенно отвечала", - написал Грубич.
"Дальше были разные встречи в течение десятилетий. Дольше всего общались две недели ежедневно на съемках проекта БУМ ("Битва Українських Міст") в 2010-м. В Буэнос-Айресе Руслана Писанка не только бесстрашно преодолевала линию препятствий и не боялась вываляться в грязи на глазах у всех. Она устроила приготовление украинского борща в парке, где на днях проходили съемки", - также написал он.
Грубич показал Писанку на редких кадрах (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
По словам Константина, Руслана постоянно руководила "массовкой". А под вечер, когда у всех уже не было сил, чтобы кричать и болеть, Писанка продолжала скандировать и поддерживать те команды, которые были на соревнованиях.
"То есть, жизненная энергия из нее била ключом всегда, когда у других "батарейки" уже "садились", - пояснил Грубич.
Актриса записала обращение, которое показали в эфире "Сніданку з 1+1".
"Три года без Русланы Писанки. Она так далеко и рядом с нами одновременно. Я не могу ей лично позвонить, пообщаться, почувствовать эту невероятную теплую энергию. Я часто вспоминаю Руслану, когда выхожу на сцену в спектакле "За двома зайцями", - сказала Сумская.
"И мы, собственно, ее восстановили в память о Писанке, ведь она была просто неповторимой Проней. Каждый раз, когда звучит музыка, она выходила в "Вероне", в свадебном наряде, я не сдерживаю слез, ведь помню, как она талантливо воплощала этот образ", - добавила она
Ольга отметила, что Руслана имела невероятную харизму. И она благодарна за то, что ее знала.
"Она всегда была центром внимания везде, где она появлялась. И превзойти эту харизму бешеную, этот позитив - было невозможно никому. Мы благодарим нашу Руслану за то, что она была с нами", - сказала Сумская.
Также в эфире появились муж Писанки и ее коллега - актер Виктор Андриенко, с которым она много работала. В студии вспомнили, как Руслана любила жизнь, как "заряжала" энергией всех вокруг.
Артистке было 56 лет. На фоне полномасштабной войны и из-за сломанной ноги она выехала из Украины в Германию, где врачи диагностировали ей тяжелую болезнь. Писанка до последнего боролась и не делилась с фанами печальными новостями.
Когда же звезды не стало, причину ее смерти озвучил Исаков.
"У Руси был рак. К сожалению, агрессивная форма и немного запущенный. К сожалению, иммунитет не выдержал. Но так, как боролась она, я бы не смог даже наполовину", - говорил муж ведущей.
Муж звезды привез ее прах в Украину, в крипту Свято-Преображенского собора. Но потом Исаков перезахоронил прах Писанки.
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При создании материала были использованы источники: посты из Instagran Исакова и Грубича, новый выпуск "Сніданку з 1+1".