Эти 5 сериалов - настоящее открытие: драмеди с характером, от которого трудно оторваться

"Один, Миссисипи"

Пронзительная и очень личная история стендап-комикессы, которая возвращается в родной городок после смерти матери. Здесь есть и воспоминания, и грустные семейные моменты, и неописуемое одиночество. В то же время сериал наполнен добрым абсурдом и тихим юмором, который дает надежду.

"Белая ворона"

Живой, громкий и смешной сериал о жизни чернокожей женщины в Лос-Анджелесе. Здесь и об отношениях, и о карьере, и о поиске себя в постоянно меняющемся мире. Но это драмеди отличается от других откровенностью и эмоциональной глубиной. Главная героиня заставит вас и смеяться, и удивляться.

"Кто-то где-то"

Неспешное и очень чувственное драмеди о женщине, которая пытается найти свое место в родном городе после потери сестры. Сериал не кричит, не давит на эмоции, но попадает прямо в сердце. Главная героиня настоящая, забавная, немного потерянная, наблюдать за ее жизнью очень интересно.

"Хитрости"

Сатирическая и невероятно интересная история о женщине-комикессе "старой школы", которая вынужденно сотрудничает с молодой "миллениалкой". Их тандем это сплошная гремучая смесь, но именно благодаря этому возникают и юмор, и трогательные моменты. Сериал быстро "затягивает" и раскрывает важные темы, но с шутками и забавными ситуациями.

"Другие двое"

Это сатирическая "бомба" о брате и сестре, которые пытаются найти себя, пока их младший брат неожиданно становится звездой. Сериал высмеивает шоу-бизнес, инфлюенсерство, одержимость славой, и делает это невероятно смешно. Но под шутками здесь скрываются одиночество, амбиции, семейные отношения и вечный вопрос о том, как жить, когда тебя будто не замечают.