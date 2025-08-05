Эти 7 новых сериалов Netflix точно стоит посмотреть: с интригой, драмой и тайнами

Netflix поражает премьерами в августе 2025 года. Это точно отличный месяц для поклонников ужасов, черного юмора, интриг и триллеров!

РБК-Украина делится подборкой сериалов с опасностью и эмоциональной глубиной, которые нельзя пропустить.

"Венздей 2"

6 августа выходит первая часть второго сезона. С началом нового семестра Венздей возвращается в академию Невермор. На этот раз ей придется разбираться с новым директором, преследователем и своими сверхъестественными способностями.



"Как стать адвокатом"

Уже доступен к просмотру южнокорейский сериал о молодом адвокате с сильным чувством справедливости. Присоединившись к ведущей юридической фирме, он пытается познать сложный мир права под руководством требовательного наставника.



"Тайные стражи"

Офицер разведки ведет тонкую игру против врага, чтобы предотвратить ядерный кризис, балансируя между моральными выборами, политическим давлением и секретными операциями.



"Реки судьбы"

Напряженный драматический сериал о девочке-подростке, которую похищает бразильская банда. Оказавшись в центре сети трафика людей, она борется за выживание и пытается разорвать зловещее проклятие, которое портит ее жизнь. Премьера запланирована на 20 августа.



"Если коротко"

Анимационная комедия от создателя "Конь БоДжек" выйдет уже 22 августа. В центре сюжета - история одной семьи на протяжении десятилетий. Сериал показывает брата и сестру, которые взрослеют, сталкиваются с жизненными взлетами и падениями.



"Моя жизнь с Уолтерами"

Второй сезон подростковой драмы выйдет уже 28 августа. На этот раз Джеки надеется на новое начало в Силвер-Фоллз, но вскоре понимает, что второй шанс не всегда дается легко. Чувства из прошлого и старое напряжение снова дают о себе знать.



"Заложник" (Hostage 2025)

Напряженный триллер с непредсказуемым сюжетом. Когда мужа британского премьер-министра берут в заложники, ей приходится делать выбор между страной и семьей.