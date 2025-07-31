Эти фильмы вырвут из реальности: 5 триллеров и детективов с действительно темным сюжетом

Если вы ищете фильмы не для фона и не для вечера с попкорном, а ленту, которая подарит самый эффект "отрыва от реальности", вам подойдут триллеры и детективы с психологическим сюжетом. Такое кино мгновенно затягивает и впечатляет.

РБК-Украина собрало для вас 5 фильмов на вечер, с которыми вы забудете обо всем вокруг.

"Человек-невидимка"

Современный психологический триллер, где страх перед тем, кого не видно, оказывается страшнее любого чудовища. Главная героиня убегает от абьюзивного партнера, но тот, похоже, не собирается отпускать ее даже после смерти. Игра с доверием, реальностью и параноидальным страхом - все собрано в этой истории, которая не дает расслабиться до финальных титров.

"Убийцы цветочной луны"

Мартин Скорсезе создал масштабную драму на реальных событиях. Американский запад, золото, нефть, коррупция, заговоры и убийства коренного населения. Все это скрывается в тени "цивилизованного" мира. Фильм заставляет смотреть правде в глаза, где зло имеет вежливую улыбку и дорогой костюм. Атмосферно, гнетуще и по-настоящему эмоционально.

"Пиджак"

Этот фильм станет путешествием в искаженное сознание главного героя, который попадает в психиатрическую клинику и переживает галлюцинации, граничащие с пророческими видениями. Вопросы, что такое время, можно ли изменить прошлое и спасти будущее, стоят здесь остро и болезненно.

"Девушка с татуировкой дракона"

Журналист и хакер с непростым прошлым расследуют старое дело исчезновения молодой девушки. Тайны богатой семьи, насилие, ложь и холод вокруг создают неповторимую атмосферу, которая буквально зашивается под кожу. Фильм точно запоминается, позже вы захотите пересмотреть его снова.

"Подмена"

История матери, которая пытается доказать, что мальчик, которого ей вернули после исчезновения сына, не ее ребенок. Полиция убеждает ее в обратном, поэтому начинается настоящий ад. Это триллер о бессилии, о голосе женщины, который не хотят слышать, и об отчаянной борьбе за правду.