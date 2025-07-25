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В этой школе не до шуток: 5 фактов о новой украинской комедии "Батьківські Збори"

Пятница 25 июля 2025 19:52
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В этой школе не до шуток: 5 фактов о новой украинской комедии "Батьківські Збори" Актеры фильма "Батьківські Збори" (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Стартовали съемки комедии "Батьківські Збори", в которой снялись Антонина Хижняк и Женя Янович. После успеха фильма "Збори ОСББ" нас ждет новая история, премьера которой запланирована на осень.

РБК-Украина собрало для вас 5 фактов о ленте "Батьківські Збори" и рассказывает, почему этот фильм стоит внимания.

Настоящий лицей - настоящие страсти

Съемки фильма проходят в реальном киевском лицее, где классная комната превращается в арену родительских баталий с неожиданными сюжетными поворотами.

По сюжету, когда на выборах президента школы побеждает худший ученик-прогульщик, возмущенные родители других уверены в фальсификации, и созывают родительское собрание, которое перерастает в ожесточенные дебаты, обнажают пробелы в воспитании, несовершенство школьного образования и открывают семейные тайны, о которых никто даже не мог представить.

Дебют в полном метре

Для актрисы Анастасии Цимбалару фильм "Батьківські Збори"станет первой ролью в большом кино. Она сыграет "маму-отличницу" и председателя родительского комитета.

"Меня переполняет радость от старта съемок нового фильма "Батьківські Збори" - теплой семейной комедии, которая рассказывает о нашей жизни с юмором и любовью. В эти непростые времена, когда страна переживает войну, украинское кино приобретает еще большее значение. Оно дает надежду, объединяет, сохраняет нашу культуру и напоминает, что мы умеем не только бороться, но и смеяться, любить и жить", - рассказала актриса.

В этой школе не до шуток: 5 фактов о новой украинской комедии &quot;Батьківські Збори&quot;Анастасия Цимбалару впервые снимается в "полном метре" (фото: пресс-служба)

Комедийная драма с глубоким подтекстом

Хотя фильм подается как комедия, в центре сюжета взрослые проблемы, детские комплексы, образовательные провалы и семейные секреты.

"Батьківські Збори" - это не о детях. Это о взрослых, которым очень не помешало бы еще раз сходить в школу, хотя бы на урок эмоционального интеллекта", - рассказал Иван Мелашенко, соавтор сценария и продюсер фильма.

Звездный актерский состав

В ленте снимаются сразу несколько известных актеров театра, кино и телевидения - Римма Зюбина, Назар Заднепровский, Андрей Исаенко, Антонина Хижняк, Евгений Янович, Олег Маслюк, Нина Набока, Владимир Ращук, Лилия Цвеликова, Иван Волошин и другие.

"Первый съемочный день запомнился теплыми встречами с коллегами и командой, с которой мы подружились еще во время съемок предыдущих "Сборов"! Интересно, что мы давно планировали встретиться с Настей Цимбалару, и все никак не получалось, а тут сама судьба подбросила нам возможность не только увидеться, но и поработать вместе. А еще появится новая кинопарочка Хижняк-Янович, посмотрим что из этого получится", - поделилась впечатлениями Хижняк.

В этой школе не до шуток: 5 фактов о новой украинской комедии &quot;Батьківські Збори&quot;Актеры фильма "Батьківські Збори" (фото: пресс-служба)

Премьера на Хэллоуин

Лента выйдет в широкий прокат 30 октября, и обещает стать "страшно смешной" альтернативой традиционным фильмам ужасов на Хэллоуин.

"В фильме я конфликтую с Олегом Маслюком и люблю Антонину Хижняк. Короче, все кардинально отличается от жизни. Но такие задачи, как актеру, мне нравятся. Сценарий в "Родительском собрании" очень смешной. Считаю, это главное для комедии. Поэтому жду классного результата", - рассказал Янович.

В этой школе не до шуток: 5 фактов о новой украинской комедии &quot;Батьківські Збори&quot;Когда выйдет фильм "Батьківські Збори" (фото: пресс-служба)

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