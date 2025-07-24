ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Халк Хоган в кино: 8 фильмов, в которых рестлер стал супергероем, "мистером няней" и спасителем мира

Четверг 24 июля 2025 19:28
UA EN RU
Халк Хоган в кино: 8 фильмов, в которых рестлер стал супергероем, "мистером няней" и спасителем мира Халк Хоган умер 24 июля (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Новость о смерти Халка Хогана поразила не только мир спорта. Он был рестлером, а еще играл в кино, его персонажи всегда были яркими и особенными.

РБК-Украина собрало для вас лучшие фильмы с Халком Хоганом, которые стоит посмотреть всем.

"Без правил"

Первый крупный кинопроект, созданный специально под Халка. Он играет рестлера по имени Рип, который сталкивается с опасной корпорацией, создающей новое шоу жестоких боев. Фильм считают культовым примером рестлинг-кино.

"Коммандо из пригорода"

Фантастическая комедия, где Хоган - космический суперсолдат Шеп, который вынужден скрываться среди обычных американцев. Он живет в доме с семьей и постоянно попадает в забавные ситуации.

"Мистер Няня"

Бывший рестлер становится няней двух несносных детей, и сильно об этом жалеет. Взрывы, ловушки, милые моменты и абсолютная беззаботность - именно это сделало фильм настоящим хитом среди детей 90-х. Хоган здесь, будто супермен, который должен справиться не со злодеями, а с детским хаосом.

"Санта Крепыш"

Миллионер и самовлюбленный бодибилдер получает удар по голове и решает, что он Санта-Клаус. А потом его ждет борьба с бандитами, которые хотят уничтожить детский приют. Сюжет абсурдный, но фильм дарит какое-то особое и приятное тепло.

"Клуб шпионов"

Здесь Хоган играл агента под прикрытием, который живет двойной жизнью. Его сын узнает правду, и оба погружаются в шпионские приключения. Фильм для подростков с типичными сюжетными "фишками": лазеры, злодеи, отношения детей и родителей.

Также смотрите:

  • "Ультиматум"
  • "Воины-призраки: Атака на остров Дьявола"
  • "Три ниндзя: Жаркий полдень на высокой горе"

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса фильмы Звезды шоу-бизнеса Фильмы
Новости
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки