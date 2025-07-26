Эта звезда шоу о похудении весила 330 кг и сейчас вы ее не узнаете: фото до и после

Как Тэмми Слейтон выглядела до похудения

На старте шоу, которое впервые вышло на ТВ более 6 лет назад, Тэмми весила 330 килограммов и почти не могла ходить самостоятельно. Ей требовалась кислородная маска, женщина передвигалась с помощью ходунков или коляски, и много времени проводила в больницах.

Слейтон до похудения (скриншот)

Впрочем, несмотря на свой вес и все проблемы Тэмми не сразу начала худеть. Ей было трудно отказаться от старых привычек. Были "срывы" и истерики.

В 2021 году она оказалась на грани жизни из-за ухудшения своего состояния. Слейтон впала в кому и проходила многомесячную реабилитацию. Этот период стал переломным в ее истории, после него она приняла решение кардинально изменить свою жизнь.

В 2022 году Тэмми попала в реабилитационный центр в Огайо, где в течение 14 месяцев потеряла около 180 фунтов (примерно 82 кг). Именно это позволило ей пройти бариатрическую операцию.

Тэмми Слейтон (скриншот)

Как выглядит Слейтон сейчас

Тэмми сумела "сбросить" более 500 фунтов (более 225 кг). Но после этого возникла новая проблема. Кожа сильно "провисла", ей пришлось делать операцию.

Женщина призналась, что это было сложнее, чем бариатрическая операция. Страх перед хирургическим скальпелем был очень большим.

Слейтон до операции (скриншот)

"Я очень нервничала перед операцией по удалению кожи, потому что просто боялась, как я буду чувствовать себя без живота", - говорила Слейтон.

Тэмми Слейтон после похудения (скриншоты)

Операция состоялась в январе 2025 года. Хирурги "срезали" более 15 фунтов (примерно 7 килограммов) с подбородка, рук и живота. Процедура длилась 8 часов и завершилась успешно. Врачи отметили ее быстрое восстановление.

Тэмми похудела более чем на 200 килограммов (скриншот)

На нынешнем этапе ее вес составляет около 108-109 килограммов. Она больше не нуждается в кислородном аппарате и ходунках, ведь может самостоятельно передвигаться.

Звезда шоу о похудении показала, как изменилась после операций (скриншоты)

А на новых фото ее не узнать, фанаты говорят, что она начала жить по-настоящему. Тэмми "разрывает" TikTok новыми кадрами. Ее результаты похудения поражают и вдохновляют многих юзеров.