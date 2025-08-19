Украинка поборется за корону Mrs. World International в США: кто она (фото)

Что известно об украинке, которая будет бороться за корону в США

"Я хочу, чтобы мир увидел красоту украинской женщины не только снаружи, но и изнутри - нашу силу, нежность и невероятную стойкость. Эти три года показали, насколько много украинские женщины делают и в Украине, и за ее пределами: мы поддерживаем семьи, помогаем воинам, работаем, чтобы сохранить экономику, и в то же время остаемся мамами, которые заботятся о безопасности своих детей", - рассказала Надежда.

"Моим участием я хочу напомнить не только о войне в Украине - сейчас в мире их много. И очень важно, чтобы мир помнил, к чему приводят войны, видя пример Украины, и чтобы люди задумались, как каждый из них может противостоять войне", - отметила она.

Черная хочет не только получить главную корону конкурса, но и использовать эту платформу для популяризации украинской культуры, благотворительных проектов и рассказов об Украине на мировой арене.

Надежда Черная (фото: пресс-служба)

"Для меня это не только конкурс красоты, но и возможность говорить об Украине на международном уровне. Когда я выхожу на сцену с украинским флагом в сердце, я рассказываю о нашей стране, о том, что мы переживаем, и о том, как мы боремся. Это еще один способ напомнить миру о нашей реальности, о силе нашего народа и, в частности, о роли украинских женщин в этой борьбе", - пояснила украинка.

"Я общаюсь с людьми и медиа, рассказываю об Украине, готовлю национальный костюм, который передаст нашу аутентичность. Для меня победа - это не только корона, но и то, сколько людей после конкурса вспомнят об Украине и почувствуют, что могут поддержать нас", - добавила она.

Стоит заметить, что участие в соревновании предусматривает оценку не только внешности, но и профессиональных достижений, харизмы, талантов, социальной активности и личных ценностей.

Надежда родилась и выросла в Николаеве. Вместе с мужем более двух десятилетий занимается бизнесом, считая командную работу и доверие ключом к успеху. С началом полномасштабной войны Черная волонтерит и помогает беженцам. Один из ее проектов работал на первой линии фронта, а другой оказался в оккупации.

"Вести дела на первой линии фронта в течение шести месяцев было чрезвычайно сложно: в первые дни по городу двигались танки, а затем ежедневно раздавались взрывы. Ситуация напоминала Харьков, ведь Николаев героически держал оборону, не позволив врагу пройти в Одессу", - рассказали в команде Черной.

"Сегодня команда Надежды продолжает работать именно из Николаева, поддерживая развитие бизнеса и общины города. Наибольшей ценностью считает семью, дочь София владеет пятью языками и имеет значительные достижения в спорте и учебе. Увлекается путешествиями (посетила более 50 стран), искусством, архитектурой, игрой на фортепиано, коллекционированием европейского фарфора, спортом и кулинарией", - добавили ее представители.