Усик умилил фото в объятиях жены накануне боя с Дюбуа

Как выглядит Александр Усик перед боем с Дюбуа

Отметим, что супруга украинского боксера уже прибыла в Лондон, где состоится противостояние. На новых фото можно увидеть трепетные отношения пары, которая уже более 15 лет в браке.

Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Усики предстали на фото в повседневной одежде.

Для фотосессии Александр Усик выбрал белую футболку бренда Эльвиры Гасановой DAMIRLI, которую создали в сотрудничестве с ДТЭК. Это коллекция, которая напоминает форму энергетиков, которые с начала полномасштабной войны восстанавливают разрушенную инфраструктуру и возвращают свет в украинские города и дома.

Екатерина Усик на фото предстала в черной майке и шортах, а на некоторых фото накинула сверху белую рубашку.

Александр и Екатерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать нежные фото супругов:

"Невероятные"

"Любовь"

"Красивые"

"Вместе"

"Любуюсь вами".

Жена Усика прилетела в Лондон, чтобы поддержать боксера (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Почему Екатерина Усик всегда присутствует на поединках мужа

В одном из интервью Катерина Усик отметила, что Александру очень важно, чтобы она присутствовала во время каждого боя. На ринге Усик слышит только голос жены, когда она его поддерживает.

"Он слышит на самом деле только меня и все. Ну, может, где-то тренера еще. Но ему очень важно, чтобы я была. Может я там как талисман, я об этом думала. У нас даже никогда не доходило до того, что может я не поеду. Ну вот только когда я родила Машу", - отметила Екатерина в интервью Славе Демину.

Напомним, Александр и Екатерина Усик вместе со школьных лет.

Они поженились в 2009 году, воспитывают четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

Семья Усиков (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Когда состоится бой Усик - Дюбуа 2

Бой-реванш состоится в ночь с субботы, 19 июля, на воскресенье, 20 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Противостояние начнется примерно в 23:30 по киевскому времени.

Напомним, их первый бой состоялся 26 августа 2023 в польском Вроцлаве. Тогда Усик победил, нокаутировав Дюбуа в девятом раунде.