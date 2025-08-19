ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ведущая 1+1 с годовалой дочкой попала в ДТП: "Удар был сильный, ребенок спал"

Вторник 19 августа 2025 11:13
UA EN RU
Ведущая 1+1 с годовалой дочкой попала в ДТП: "Удар был сильный, ребенок спал" Наталья Островская с дочкой (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая "1+1" Наталья Островская вместе со своей годовалой дочкой попала в ДТП.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Наталья Островская попала в ДТП

По словам ведущей, другая машина врезалась в ее авто, вызвав мощный удар, в результате которого задняя часть ее транспортного средства получила серьезные повреждения.

Ее дочь Агата находилась в специальном автокресле, что, скорее всего, и уберегло ее от травм.

Несмотря на это, ведущая решила обязательно обратиться к врачам, чтобы удостовериться, что с дочкой все в порядке.

"Люди, обязательно пристегивайте детей в автокресле. Слава Богу, я это сделала. В нашу машину въехали, удар был сильный, дочка спала. Сейчас поедем в больницу, на всякий случай осмотреть малышку, потому что задней части нашего авто нет", - поделилась ведущая.

Ведущая 1+1 с годовалой дочкой попала в ДТП: &quot;Удар был сильный, ребенок спал&quot;Наталья Островская попала в ДТП (скриншот)

Наталья также отметила, что водитель, который спровоцировал аварию, признал свою вину.

По ее словам, он грубо нарушил несколько правил дорожного движения: был на зимних шинах, не имел страховки, совершал опасные маневры и не следил за дорогой.

К счастью, ситуацию зафиксировали патрульные полицейские, которые стали свидетелями аварии.

"Водитель свою вину признал и очень переживает. Хотя это успокаивает во всей ситуации. Зимняя резина, страховки у него нет. Свидетелями ДТП стали патрульные. Это тоже плюс, они видели, кто виновник. Водитель сзади не смотрел вперед на дорогу, говорит, засмотрелся в сторону, за несколько минут до столкновения много маневрировал, это все видела полиция", - рассказала она.

Ведущая 1+1 с годовалой дочкой попала в ДТП: &quot;Удар был сильный, ребенок спал&quot;Наталья Островская попала в ДТП (скриншот)

Наталья в очередной раз подчеркнула важность соблюдения правил безопасности в дороге, особенно если в машине находится ребенок.

Она призвала родителей не пренебрегать ремнями безопасности и автокреслами.

"Призываю заботиться о безопасности детей в авто, мы всегда уверены в себе, но не знаем, кто едет сзади. Я всегда этого боялась, особенно, когда везу ребенка. Агата в момент столкновения спала, автокресло было в полулежачем положении, от удара проснулась и сказала: "Ой...", - добавила ведущая.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
1+1 Звезды шоу-бизнеса
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия