Ведущая "Аферистов в сетях", которую критикуют за чрезмерную худобу, раскрыла свой вес

Сколько весит Елена-Кристина Лебедь

"На самом деле я вешу 40. Прямо такая уже немного... кобылка (смеется). Но, честно говоря, всю жизнь держусь в одной цифре. Видимо, у меня такой организм, который еще давно сам себе решил: "Ешь - не ешь, все равно будешь весить столько". Хотя, конечно, определенные ограничения у меня есть: я веганка, мяса не употребляю. Но в целом - все, что попадает в организм, очень быстро сгорает", - рассказала знаменитость.

Телеведущая также добавила, что ее тип темперамента влияет на обмен веществ.

Елена-Кристина Лебедь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

"Мне как-то рассказывали, что сангвиники и холерики - это люди с очень активным метаболизмом. Потому что имеют подвижный темперамент - живут на эмоциях. И действительно, я же не хожу, бегаю подскакивая", - поделилась Лебедь.

Впрочем, в одном из своих интервью она признавалась, что не уверена в себе и своем виде.

"Не рассказывала об этом никому. Но я себя не люблю, поэтому и украшаю различными фильтрами Instagram. Мне нравятся в себе только плечи, уши и моя легкость. Пусть пишут, что у меня анорексия, но веса себе я не добавляла. А вот все остальное изменила бы", - рассказывала звезда.

Елена-Кристина Лебедь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Краткая биография Елены-Кристины Лебедь

Лебедь родилась в Херсоне, сегодня ее хорошо знают как харизматичную ведущую остросюжетных проектов.

Она работала на самых рейтинговых телеканалах страны - ICTV, М1 и Новом канале.

С 2011 года Елена-Кристина ведет передачи, направленные на разоблачение мошеннических схем.

Елена-Кристина Лебедь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Сначала - как шеф-редактор проекта "Аферисты", где команда демонстрировала, как действуют аферисты в реальной жизни, и учила, как не попасться на их крючки.

С 2014 года она стала лицом скандального проекта "Аферисты в сетях", который разоблачает мошенничество в интернете: от фейковых объявлений до опасных сайтов знакомств.

В 2013 году Лебедь также была соведущей шоу "ФБР", которое имело развлекательно-социальный формат и выводило "на чистую воду" недобросовестных партнеров в отношениях.

Елена-Кристина Лебедь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Ведущая редко делится подробностями личной жизни, впрочем известно, что ее избранник - украинский политик Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр.

Пара познакомилась в соцсетях и с тех пор вместе, хотя избегает публичности. Время от времени Елена-Кристина радует подписчиков совместными фотографиями с любимым.

Елена-Кристина Лебедь с возлюбленным (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)