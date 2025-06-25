От наркотиков до азартных игр: 8 украинских звезд, которые побороли тяжелую зависимость

MELOVIN

С началом полномасштабной войны жизнь украинского артиста MELOVIN кардинально изменилась.

Именно тогда певец начал регулярно употреблять алкоголь, хотя раньше позволял себе выпить лишь изредка - на вечеринках или во время праздников.

По словам артиста, причиной этого стала не столько сама война, сколько внутренний кризис - изменилось восприятие мира, появилось ощущение растерянности и неуверенности в завтрашнем дне.

В интервью Маше Ефросининой MELOVIN признался, что алкоголь на тот момент казался спасением от тревожности.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Однако эффект был кратковременным - и снова появлялась потребность "подкрепить" себя спиртным. Со временем зависимость начала давать серьезные последствия для здоровья.

Тревожным звоночком стало онемение руки - тогда артист обратился к врачу.

Медицинское обследование выявило стеатогепатоз - поражение печени, что свидетельствовало о ее разрушении.

А впоследствии диагностировали еще и диабет. Врачи поставили вопрос ребром: если MELOVIN не остановится, он может не дожить до своего 30-летия.

Этот приговор стал переломным. Сегодня артист полностью отказался от алкоголя и пересмотрел отношение к собственному здоровью.

MamaRika

Певица MamaRika признается, что ее борьба с алкоголем имела глубокие корни - еще в юности она часто была свидетелем, как ее отец злоупотреблял спиртным.

Этот опыт наложил отпечаток и на ее собственную жизнь: соблазн регулярно употреблять алкоголь становился для нее настоящим вызовом.

В результате MamaRika переживала тяжелые эмоциональные качели и негативные жизненные уроки, связанные со своей зависимостью.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Однако артистка смогла взять себя в руки - она кардинально изменила отношение к алкоголю и уже более четырех лет живет без него.

Эта аскеза принесла MamaRika ощутимые положительные изменения: она заметила значительное улучшение самочувствия и общего состояния жизни, что вдохновляет других не бояться бороться с подобными трудностями.

Виктор Павлик

Сегодня известный певец Виктор Павлик полностью отказался от алкоголя, но путь к этому был непростым.

В интервью Наталье Валевской артист честно рассказывал, что сначала употребление спиртного приносило лишь веселье - организм принимал любые напитки без проблем. Но со временем выходить из запоев становилось все сложнее.

"Тогда случалось разное, и я даже попадал в больницу. Я этого не скрываю. Понял, что свое озеро я уже выпил", - признавался Павлик.

Переломным моментом стала поддержка Екатерины Репяховой, которая на то время еще не была его женой.

Виктор Павлик с семьей (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Екатерина рассказывала, как тяжело было певцу бороться с зависимостью.

"Проблемы были настолько серьезные, что неоднократно была реанимация, сильные запои, отменялись концерты. Люди плевали в лицо, потому что он выходил на сцену пьяным, иногда его даже выносили. Были случаи, когда он выходил с расстегнутой ширинкой", - делилась она.

Сейчас же Виктор Павлик ведет здоровый образ жизни.

Олег Псюк

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк еще с детства столкнулся с алкоголем и наркотиками.

Он вспоминает, что первый раз алкоголь ему дали в 12 лет во время вертепа, а уже с 14 лет он регулярно употреблял спиртное.

После этого начались серьезные проблемы - музыкант признается, что многие пророчили ему будущее алкоголика.

Чтобы изменить свою жизнь, Олег принял трудное решение - он резко отошел от старого окружения.

Олег Псюк (фото: nstagram.com/kalush.official)

"Амфетамин и сигареты - две самые тяжелые зависимости в моей жизни. Я бросил компанию, потому что все там употребляли. Когда ты в компании, где все пьют и употребляют, кажется, что это норма. Но я осознал, что должен взять ответственность за себя", - рассказывает артист.

Чтобы избежать срывов, Псюк замкнулся дома и избегал любых контактов с бывшими друзьями.

Такой радикальный шаг помог ему начать новую жизнь без вредных привычек и сохранить здоровье.

Артур Логай

Актер и победитель шоу "Танцы со звездами-2021" Артур Логай еще в подростковом возрасте столкнулся с серьезной зависимостью - азартные игры буквально захватили его жизнь.

Начав играть на автоматах в 12 лет, он постепенно оказался в долговой яме, что едва не разрушило отношения с близкими.

"Год, который изменил мою жизнь, - 2011. Мне было 18, когда я наконец бросил азартные игры. Как и многие молодые люди в моем городе, я часто сидел в игорных залах. Было много долгов, и однажды я даже вынес мамины драгоценности", - честно признается Артур.

Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)

Этот период был для него настолько сложным, что он даже решился на попытку самоубийства.

"Я был на самом дне: больница, зашивание. Но хочу сказать - всегда есть выход. Если в подростковом возрасте кажется, что жизнь закрыта, это не так", - делится актер.

Олег Собчук

Лидер группы "Скай" Олег Собчук открыто признавался, что пережил период алкогольной зависимости, которая едва не разрушила его брак.

Понимая, что не хочет, чтобы дети видели его в неадекватном состоянии, музыкант взялся за спорт как способ снимать напряжение и бороться с привычкой.

"Несколько раз я выходил на сцену пьяным. Это было ужасно - не слышал нот, не чувствовал ритма. Сначала казалось, что это круто, а потом смотришь записи и стыдно. Это не профессионально", - признавался Собчук в проекте "У Мищенко".

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Он также отмечал, что алкоголь прочно вплетен в культуру - в музыке, кино, бизнесе, театре - и это делает борьбу с зависимостью еще сложнее.

Позитив

Алексей Завгородний, известный как Позитив, не скрывает, что долгое время пытался заглушить клиническую депрессию с помощью алкоголя.

Около трех лет он не обращался за профессиональной помощью, пока не начал сотрудничать с психотерапевтом, который помог ему найти здоровые пути решения проблем.

"Алкогольная зависимость - это настоящее дно. Нужно уметь правильно с этим работать. Вести здоровый образ жизни не всем легко, особенно артистам, которые часто пытаются 'залечить' депрессию или кризис творчества алкоголем. Но это точно не выход", - рассказывает Позитив.

Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Певец подчеркивает, что зависимость - это, прежде всего, моральная слабость.

"Я думал, что алкоголь помогает поговорить с собой, но на самом деле это лишь усугубляет ситуацию - вместо того, чтобы решать проблемы, ты в них тонешь", - говорит он.

Несмотря на соблазны "сорваться", Алексей научился держать себя в руках и разговаривать с собой трезво.

Это помогло ему существенно облегчить борьбу с зависимостью и шаг за шагом вернуться к полноценной жизни.

Женя Галич

В прошлом году артист признался, что работает с врачами и принимает антидепрессанты, борясь с последствиями стресса из-за большой войны.

Первым шагом к выздоровлению стало осознание собственной алкогольной и наркотической зависимости.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

"Бывало такое, что я не помнил, как проходили мои дни из-за колоссального количества употребленного алкоголя и наркотиков. Я думал, что это помогает, но на самом деле делало только хуже", - признался Женя в интервью для "Люкс ФМ".

Несмотря на сложности, сейчас музыкант восстанавливается и смотрит в будущее с оптимизмом.