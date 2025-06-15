На войне погиб звезда сериалов Юрий Фелипенко

Ведущая YouTube-проекта "Эбаут" сообщила о гибели Юрия в своих stories.

Она отметила, что информацию о дате и месте прощания сообщит позже.

Юрий Фелипенко погиб (скриншот)

Краткая биография Юрия Фелипенко

Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье. В 2016 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Высоцкого).

После получения образования стал актером Киевского академического драматического театра на Подоле, где сыграл более 20 ролей.

Юрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

Также работал в театре-студии "Стигма" и активно занимался озвучкой иностранных фильмов, среди которых - "Как приручить дракона-2" и "Первая украинская сказка".

На экране Юрий дебютировал в 2014 году в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9".

Позже появился в таких проектах, как "Отдел 44", "Что делает твоя жена", а главную роль впервые сыграл в сериале "Цвет страсти".

В 2023 году актер присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, вступив в батальон ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

Юрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

"Мы пока проходим курс молодого бойца, получаем базовые армейские азы: как правильно стрелять, становиться, дисциплина. Я буду конкретно учиться по специальности уже по месту. Когда мы приедем в "Ахиллес", пройдем собеседование, нам дадут возможность выбрать: хочешь быть пилотом - иди пробуй, хочешь быть техником - иди пробуй, хочешь работать на РЭБ - иди пробуй. Пойму, что у меня лучше получается, тем и буду заниматься", - объяснял Юрий.

По его словам, адаптация к новым условиям жизни не была сложной, ведь решение присоединиться к обороне Украины он принял осознанно.

Актер открыто призвал украинцев не терять надежду и верить в победу.

Юрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

В 2024 году артист женился на своей девушке Екатерине Мотрич, с которой находился в отношениях в течение пяти лет.

Влюбленные признавались, что всегда знали - рано или поздно узаконят отношения, однако именно война ускорила это решение.

Юрий Фелипенко с женой (фото: instagram.com/y.felipenko)

В частности, в случае, если с актером что-то случится, его жена будет иметь полный доступ к нему и необходимой информации.

В то же время Юрий подчеркивал: в первую очередь они решились на этот шаг, потому что действительно любят друг друга.

Командование даже предоставило Фелипенко полтора дня, чтобы он смог отпраздновать с женой новый статус в их жизни. После этого актер вернулся к службе.